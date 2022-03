Doppeltes Aluminium-Pech: ManCity lässt im Titelrennen Federn

Manchester City lässt im Titelrennen gegen Crystal Palace Punkte liegen, wodurch der Vorsprung auf Verfolger Liverpool am Mittwoch auf nur einen Zähler schrumpfen kann. Trotz mehrerer großer Gelegenheiten konnte der Tabellenführer gegen tiefstehende Londoner kein Tor erzielen.

Das Team von Palace-Coach Patrick Viera ging ohne Veränderung zum 2:0-Auswärtserfolg bei den Wolverhampton Wanderers in die Partie. Pep Guardiola wechselte hingegen im Vergleich zum 0:0 im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Sporting Lissabon auf gleich sechs Positionen: Für Egan-Riley, Zinchenko, Fernandinho, Gündogan, Sterling und Jesus rückten Cancelo, Walker, Rodrigo, De Bruyne, Mahrez und Grealish in die Startelf.

Die Partie im Selhurst Park in London startete zunächst eher langsam. Palace stand tief, verteidigte aber im letzten Drittel stark, sodass den Citizens zunächst wenig einfiel. Nach acht Minuten war es dann Walker per Distanzschuss, der zum ersten Mal für ein wenig Gefahr sorgen konnte. Kurz darauf waren aber auch die Hausherren in der Partie und hatten durch Olise ihrerseits die erste größere Möglichkeit. Der 20-Jährige wurde vom Ex-Mainzer Mateta in Szene gesetzt und verfehlte das Tor per Außenrist nur knapp (13.).

Im Laufe der ersten Hälfte wurde ManCity allerdings immer stärker: Zunächst verfehlte ein Schuss von Innenverteidiger Stones das Tor nur knapp (19.), dann sorgte De Bruyne seinerseits mit dem Außenrist für Gefahr (26.). Die bislang größte Chance hatte anschließend aber Linksverteidiger Cancelo, der mit einem Fernschuss nur den Pfosten traf(28.). Mittelfeldspieler Zaha kam im Anschluss ebenfalls aus der Distanz zur gefährlichsten Tormöglichkeit für Palace, doch sein Schuss flog knapp am Tor vorbei (38.), sodass es mit 0:0 in die Pause ging.

Kouyaté mit der ersten großen Chance - dann rettet der Pfosten und Guaita

Das Bild in der zweiten Hälfte glich dem der ersten: Die Gäste hatten beinahe alle Spielanteile und die "Eagles" standen defensiv gut und lauerten auf Konter. So kam es auch, dass die Hausherren für die erste gefährliche Situation der zweiten Halbzeit sorgten. Kouyaté kam im Fünfmeterraum per Kopf zum Abschluss, konnte aber keinen Druck hinter den Ball bringen, sodass die Citizens nicht für ihre Unachtsamkeit bestraft wurden (51.). Daraufhin spielte allerdings wieder nur City, die durch De Bruyne die beste Gelegenheit der Partie hatten. Der 30-jährige Belgier wurde im Strafraum hervorragend freigespielt und scheiterte nur knapp am Pfosten. Der Abpraller kam zu Mahrez, der mit dem ersten Kontakt abschloss und im glänzend reagierenden Guaita seinen Meister fand (57.).

Die Möglichkeit sollte die größte und gleichzeitig letzte gute Chance der Partie bleiben. Die Gastgeber igelten sich in der Defensive ein und kämpften um jeden Ball. City wirkte ideenlos und behalf sich mit hohen Bällen in den Strafraum, die ohne echten "Neuner" keinen Abnehmer fanden. Trotz dieser mangelnden Durchschlagskraft weigerte sich Pep Guardiola zu wechseln, sodass Palace das 0:0 über die Zeit retten konnte und auch im zweiten Duell gegen den Tabellenführer in dieser Saison ungeschlagen blieb.

Die Citizens haben nach dem Spiel nun vier Punkte Vorsprung vor Verfolger Liverpool, ein Vorteil, der nach dem Nachholspiel der Reds am Mittwoch gegen Arsenal auf einen Punkt schrumpfen könnte. Zwischenzeitlich hatte das Polster elf Zähler betragen. Palace ist weiterhin Tabellenelfter und trifft am kommenden Samstag um 16 Uhr im Viertelfinale des FA Cups auf den FC Everton. Manchester City gastiert zeitgleich beim FC Southampton.