Osimhen bricht sein Schweigen: Liebesbrief an die Napoli-Fans

Nach unruhigen Tagen rund um seine Person hat sich auch Napoli-Stürmer Victor Osimhen zu Wort gemeldet und zum italienischen Meister bekannt. Zumindest zu dessen Fans.

Haben sich unterm Vesuv alle wieder lieb? Ausgerechnet über Torgarant Victor Osimhen hatte sich die Social-Media-Abteilung des Vereins wegen eines vergebenen Elfmeters auf Tiktok lustig gemacht - eine unglückliche Situation, die für ordentlich Wirbel und Verstimmung sorgte.

Der Nigerianer, der die Partenopei in der vergangenen Saison erstmals seit 33 Jahren zur italienischen Meisterschaft geschossen hatte, erwog sogar rechtliche Schritte gegen den Verein. Daraufhin löschte er alle Bilder mit Napoli-Bezug von seinem Instagram-Kanal.

Zoff mit Trainer Garcia wohl beigelegt

Verbal äußern wollte sich der 24-Jährige bislang nicht, nun hat er es - über seine sozialen Medien - getan. Und aller Brisanz, die auch durch einen Auswechslungs-Disput mit dem neuen Trainer Rudi Garcia ("Wir haben die Luft gereinigt") entstanden war, ein wenig den Wind aus den Segeln genommen.

"2020 nach Neapel zu kommen, war eine wundervolle Entscheidung. Die Neapolitaner haben mir so viel Liebe gezeigt", schreibt Osimhen in dem Statement, das sich in erster Linie an die Fans richtet. "Ich werde nicht zulassen, dass irgendetwas zwischen uns kommt." In den Medien hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass Osimhen die SSC nach dem Tiktok-Vorfall sogar verlassen könnte.

Außerdem wurden die Napoli-Fans mit Rassismus-Vorwürfen konfrontiert, die durch entsprechende Kommentare unter Social-Media-Posts aufgekommen waren. Für sie, die sich in Teilen sehr kritisch gegenüber Trainer Garcia äußern, brach Osimhen eine Lanze: "Die Vorwürfe gegen die Neapolitaner sind falsch. Viele von ihnen sind meine Freunde und Teil meines täglichen Lebens geworden."

Die Leidenschaft der Napoli-Fans "entfacht mein Feuer, für diesen Verein zu spielen", so der amtierende Torschützenkönig der Serie A. "Meine Liebe für dieses Wappen ist unerschütterlich." Die nächste Gelegenheit, das zu zeigen, hat Osimhen am Dienstagabend in der Champions League gegen Real Madrid (21 Uhr, LIVE! bei kicker), mit dem er dieser Tage erst in Verbindung gebracht wurde.