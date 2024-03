"Operation Aderlass": Erfurter Arzt wird Zulassung entzogen

Fünf Jahre nach der "Operation Aderlass" hat es für einen der Drahtzieher des Dopingskandals noch einmal juristische Konsequenzen gegeben.

Razzia im Teamquartier Österreichs während der Nordischen Ski-WM 2019 in Seefeld (Tirol). AFP via Getty Images

Denn dem Mediziner Mark S. wurde am Dienstag seine ärztliche Zulassen entzogen. Den "Entzug durch Widerruf" bestätigte das zuständige Thüringer Landesverwaltungsamt der ARD-Dopingredaktion.

Mark S. gilt als einer der Drahtzieher eines Dopingsystems, das im Februar 2012 durch Razzien im Rahmen der "Operation Aderlass" während der Nordischen Ski-WM in Seefeld (Österreich) sowie bei Ermittlungen in Erfurt aufgeflogen war. Die Münchner Schwerpunktanwaltschaft für Dopingkriminalität ermittelte insgesamt 20 Athleten aus Deutschland und dem europäischen Ausland, die Kunden von Mark S. und seinen Komplizen gewesen sein sollen.

In dem Verfahren wurden auch bereits Strafen ausgesprochen. Im Januar 2021 wurde Mark S. unter anderem wegen Anwendung von Dopingmethoden in 24 Fällen und gefährlicher Körperverletzung zu vier Jahren und zehn Monaten Haft, 158.000 Euro Geldstrafe und einem dreijährigen Berufsverbot verurteilt. Auch die vier Mittäter erhielten Strafen. Komplize Dirk Q. wurde mit einer Gesamtstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten belegt. Die weiteren drei Mittäter wurden zu Bewährungsstrafen oder Geldstrafen verurteilt.

Im Januar 2022 wurde Mark S. auf Bewährung vorzeitig aus der Haft entlassen. Seitdem gilt auch das dreijährige Berufsverbot. Nun steht fest, dass Mark S. nie mehr seinen Beruf wird ausüben können. Der Entzug der Approbation kommt einem Berufsverbot gleich, wegen des extremen Eingriffs in die bürgerlichen Grundrechte wird die Approbation in Deutschland nur in ganz wenigen Fällen entzogen.