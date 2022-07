Oldenburgs Fossi: "Dass es Meppen ist, gibt uns ein wenig Sicherheit"

Am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) beginnt für den VfB Oldenburg das Drittliga-Abenteur. Die Generalprobe ist geglückt, dem Start blicken die Verantwortlichen gespannt entgegen.

Wohin führt die Reise des VfB Oldenburg in der 3. Liga? Cheftrainer Dario Fossi und sein Team treffen am 1. Spieltag auf Meppen. IMAGO/Eibner

Für den VfB Oldenburg ist es das erste Spiel in der eingleisigen 3. Liga. "Jetzt spielen wir auf einem Terrain, das wir so noch nicht kennen“, sagt Cheftrainer Dario Fossi. Immerhin kommt zum Auftakt ein alter Bekannter, gegen den die Norddeutschen schon 39 Pflichtspiele bestritten haben. "Dass es Meppen ist, gibt uns ein wenig Sicherheit, weil wir sie am besten kennen."

Die Generalprobe gegen den SSV Jeddeloh II (1:0) glückte. Das einzige Tor des Tages erzielte Ivan Strelnyk. Beim VfB standen unter anderem die Neuzugänge Sebastian Mielitz und Manfred Starke in der Startelf. Zum Einsatz kam auch Probespieler Lucas Falcao. Der Offensivmann, der insbesondere zum Start der vergangenen Saison bei Aufsteiger Viktoria Berlin für Furore gesorgt hatte, stellt sich aktuell beim VfB vor - doch kommt es zur Verpflichtung? "Dieser eine Transfer muss einfach sitzen", so Fossi. In den kommenden Tagen soll eine Entscheidung getroffen werden.

"Katastrophe": Adetula fällt länger aus

Beim Auftakt gegen Meppen wird derweil Ayodele Adetula schmerzlich vermisst werden. Der Außenbahnspieler hat sich einen Außenbandriss zugezogen und fällt bis zu acht Wochen aus. Ein herber Verlust. "Wir sprechen hier von einem Spieler, der in der vergangenen Saison an 25 Toren beteiligt war", sagt Fossi. Kapitän Max Wegner bezeichnete Adetulas Fehlen gar als "Katastrophe".