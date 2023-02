Traumtore inklusive: Oldenburg klaut 1860 mit dem Schlusspfiff zwei Punkte

Eine fulminante Schlussphase hat die Fans in Oldenburg für lange Zeit magere Kost mehr als entschädigt. Mit dem Schlusspfiff traf der VfB zum 2:2.

Die vermeintliche Vorentscheidung: Marcel Bär trifft in der 83. Minute zum 2:0. IMAGO/MIS

Oldenburgs Trainer Dario Fossi musste nach dem 1:1 beim SV Meppen auf den angeschlagenen Buchtmann verzichten, auch Plautz und Krasniqi (Bank) fehlten in der Startformation, in die Stendera, Badjie und Ndure rückten. Für Winter-Zugang Stendera war es zugleich das Startelf-Debüt.

Die 1:2-Pleite gegen Dynamo Dresden am Montagabend war das letzte Spiel von Michael Köllner als Löwen-Trainer - Sportchef Günther Gorenzel und Stefan Reisinger übernahmen die Aufgabe im Marschweg-Stadion und setzten auf Verlaat, Moll, Lex und Bär für Boyamba, Kobylanski und Lakenmacher (alle auf der Bank) sowie den gesperrten Deichmann.

Viel Luft vor der Pause - dann Tallig

Zwar begann das Spiel mit einer guten Kopfballchance für Vrenezi (2.), doch danach hatte das Geschehen doch sehr viel Luft nach oben. 1860 kontrollierte, der VfB agierte abwartend und wurde erst in den letzten fünf Minuten über den linken Flügel (Ndure, Badjie) agiler. Zuvor traf Morgalla nach Holzhauser-Zuspiel noch ans Außennetz (39.).

Die zweite Spielhälfte entschädigte für das Niveau vor der Pause. Der Reihe nach: Der kurz zuvor eingewechselte Tallig jagte den Ball in der 58. Minute fulminant aus der zweiten Reihe in den linken Torwinkel. Der VfB erhöhte das Engagement - und kassierte in der 83. Minute die vermeintliche Entscheidung, als mit Lakenmacher ein weiterer Joker Mielitz zu einer Parade zwang und Bär daraufhin abstauben konnte.

Starke mit Rückenwind

Ein verrücktes Traumtor von VfB-Antreiber Starke aus rund 40 Metern und bei böigen Verhältnissen düpierte Hiller und brachte Oldenburg in der 90. Minute plötzlich zurück ins Spiel. Die Nachspielzeit sah wacklige Löwen, die in der vierten Minute der Nachspielzeit nach einer Bookjans-Flanke im Zentrum nicht entscheidend klären konnten, Richter - ebenfalls eingewechselt - schaltete am schnellsten und schoss mit dem Schlusspfiff zum 2:2-Endstand ein!

Für das am Ende überglückliche Oldenburg steht am 22. Spieltag ein schweres Auswärtsspiel bei Tabellenführer Elversberg an (Samstag, 14 Uhr). 1860 München ist zeitgleich beim SV Meppen zu Gast, dann ohne den gelbgesperrten Steinhart.