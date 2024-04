Oklahomas Daigneault ist Trainer des Jahres in der NBA

Der 39 Jahre alte Mark Daigneault von den Oklahoma City Thunder ist zum NBA-Trainer des Jahres gekürt worden.

Der Head Coach führte die Oklahoma City Thunder erstmal seit 2020 wieder in die Playoffs und mit einer Bilanz von 57 Siegen und 25 Niederlagen auf Platz eins der Western Conference. Die Auszeichnung für den 39-Jährigen gab die NBA am Sonntag (Ortszeit) bekannt. Daigneault verwies damit Jamahl Mosley, Trainer der Orlando Magic, und Chris Finch, Trainer der Minnesota Timberwolves, auf die Plätze zwei und drei. Dahinter reihten sich Celtics-Coach Joe Mazzulla, Tom Thibodeau von den New York Knicks und Heat-Trainer Erik Spoelstra ein.

"Der Erfolg unseres Teams in dieser Saison ist ein Beweis für das außergewöhnliche Engagement und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Spieler", sagte Daigneault, der in seiner vierten Saison an der Seitenlinie der Oklahoma City Thunder steht: "Sie sind eine außergewöhnliche Gruppe, und es ist ein Privileg, sie zu trainieren."

Oklahoma stellt in dieser Saison eines der jüngsten Teams in der NBA. In der Playoff-Serie gegen die New Orleans Pelicans führt Oklahoma mit 3:0 und braucht nur noch einen Erfolg. Am Dienstag (2.30 Uhr, MESZ) können die Thunder in New Orleans per Sweep in die nächste Runde einziehen. Die Zeichen stehen gut: Kein Team in der NBA-Geschichte ist jemals nach einem 0:3-Rückstand noch weitergekommen.

Weitere Auszeichnungen folgen

Der NBA-Trainer des Jahres wird seit 1963 von einer Auswahl von Sportjournalisten gewählt. Rekordsieger sind Don Nelson, Pat Riley und Gregg Popovich mit jeweils drei Auszeichnungen.

Daigneault war nach Tyrese Maxey (Most Improved Player), Stephen Curry (Clutch Player) und Naz Reid (Sixth Man of the Year) der vierte Preisträger, der in dieser Woche in der Liga ausgezeichnet wurde. In den nächsten Wochen wird die NBA ihre Auszeichnungen für den wertvollsten Spieler, den Defensivspieler des Jahres und den Rookie des Jahres sowie die All-NBA-, All-Defensive- und All-Rookie-Teams vergeben.