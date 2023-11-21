Nationalteams Freundschaftsspiele

Nationalteams Freundschaftsspiele Liveticker

Österreich
AUT
in 11 Min.
Deutschland
GER
Irland
IRL
in 11 Min.
Neuseeland
NZL
Polen
POL
in 11 Min.
Lettland
LET
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Nationalteams Freundschaftsspiele 2023, 6. Spieltag
Österreich
Österreich
Österreich
in 11 Min.
Deutschland
Deutschland
Deutschland
20:13 Uhr
Acht von elf Akteuren in der österreichischen Startelf spielen aktuell in der deutschen Bundesliga, mit Posch (Bologna) und Alaba (Real Madrid) spielten dort zwei weitere bereits. Einzig Keeper Alexander Schlager (Salzburg) war noch nicht in der Bundesliga aktiv. 2014/15 verbrachte er indes eine Saison bei den Junioren von RB Leipzig.
20:00 Uhr
Der angesprochene Rangnick wiederum äußerte sich vor der heutigen Partie unter anderem über die Spielidee Nagelsmanns, der er "natürlich" kenne. Das Experiment vom Samstag mit Havertz auf der linken Abwehrseite, der wohl auch in Wien dort agieren wird, sei in seinen Augen eine Art "Dreierkettenaufbau mit zwei Jokern, wie es Julian gerne nennt", wobei Havertz nicht Linksverteidiger gespielt habe, sondern laut Rangnick "Joker in einem 3-5-2".
19:53 Uhr
Rangnick und Nagelsmann eint eine gemeinsame Vergangenheit in Leipzig, wo Ersterer Letzteren einst hin lotste. "Es gibt extrem viele Berührungspunkte mit ihm. Ralf ist einer, der immer Vertrauen in mich hatte und sich sehr früh mit mir ausgetauscht hat. Natürlich habe ich ihm viel zu verdanken", so der DFB-Coach.
19:43 Uhr
Österreich qualifizierte sich als Zweiter der Gruppe F - nur einen Punkt hinter Gruppensieger Belgien - für die EM 2024 in Deutschland. Im Vergleich zum finalen Gruppenspiel am vergangenen Donnerstag in Estland (2:0) setzt der deutsche Coach Ralf Rangnick bei der ÖFB-Auswahl auf nur einen Wechsel: Mwene ersetzt Wöber (Bank).
19:40 Uhr
Im Vergleich zum Türkei-Spiel setzt Bundestrainer Julian Nagelsmann in Wien auf drei Änderungen: Statt Henrichs, Kimmich und Wirtz (alle Bank) beginnen Hummels, Goretzka und Gnabry.
19:33 Uhr
Drei Tage nach dem 2:3 in Berlin gegen die Türkei steht für das DFB-Team um 20.45 Uhr im Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen Österreich das nächste prestigeträchtige Länderspiel an.

Begegnungen

Österreich
Österreich
in 11 Min.
Deutschland
Deutschland
Irland
Irland
in 11 Min.
Neuseeland
Neuseeland
Polen
Polen
in 11 Min.
Lettland
Lettland

Aufstellung

A. Schlager - Posch, Lienhart, Alaba, Mwene - Seiwald, X. Schlager, Baumgartner, Laimer, Sabitzer - Gregoritsch

Reservebank:
Lawal (Tor), Pentz (Tor), Danso, Wöber, Grillitsch, Kainz, Schmid, M. Seidl, Arnautovic, Entrup, Kalajdzic, Sarkaria

Trainer:
Rangnick

Trapp - Tah, Hummels, Rüdiger, Havertz - Goretzka, Gündogan, Gnabry, Brandt - L. Sané, Füllkrug

Reservebank:
Baumann (Tor), Blaswich (Tor), Henrichs, Raum, Süle, Andrich, P. Groß, Hofmann, Kimmich, T. Müller, Prömel, Wirtz, Ducksch

Trainer:
Nagelsmann

Taktische Aufstellung