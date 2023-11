Acht von elf Akteuren in der österreichischen Startelf spielen aktuell in der deutschen Bundesliga, mit Posch (Bologna) und Alaba (Real Madrid) spielten dort zwei weitere bereits. Einzig Keeper Alexander Schlager (Salzburg) war noch nicht in der Bundesliga aktiv. 2014/15 verbrachte er indes eine Saison bei den Junioren von RB Leipzig.