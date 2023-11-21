A. Schlager - Posch, Lienhart, Alaba, Mwene - Seiwald, X. Schlager, Baumgartner, Laimer, Sabitzer - Gregoritsch
Reservebank:
Lawal (Tor), Pentz (Tor), Danso, Wöber, Grillitsch, Kainz, Schmid, M. Seidl, Arnautovic, Entrup, Kalajdzic, Sarkaria
Trainer:
Rangnick
Trapp - Tah, Hummels, Rüdiger, Havertz - Goretzka, Gündogan, Gnabry, Brandt - L. Sané, Füllkrug
Reservebank:
Baumann (Tor), Blaswich (Tor), Henrichs, Raum, Süle, Andrich, P. Groß, Hofmann, Kimmich, T. Müller, Prömel, Wirtz, Ducksch
Trainer:
Nagelsmann