Am Drücker

Von Anfang an zeigte die Alpenrepublik, was in ihr steckt. Die ÖFB-Elf schob an, setzte Deutschland unter Druck und verbuchte in der 17. Minute eine Riesenchance. Doch Michael Gregoritsch scheiterte im Eins-gegen-eins gegen Torwart Kevin Trapp. Getty Images