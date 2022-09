Obst vor Litauen: "Von Anfang mit viel Energie und Fokus"

Schon am Sonntagmittag steht für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft das dritte Gruppenspiel an. Gegner Litauen erwartet die Gastgeber bereits mit dem Rücken zur Wand.

Von der Basketball-EM in Köln berichtet Frederik Paulus

Selbstkritisch gaben sich die deutschen Nationalspieler nach dem 92:82-Sieg am Samstag gegen Bosnien. Viel Zeit, die richtigen Lehren aus dem turbulenten Spiel zu ziehen bleibt der DBB-Auswahl allerdings nicht. Schon am Sonntagnachmittag (14.30 Uhr) steht Spiel drei gegen Litauen an. Und das hat es in sich.

Die Litauer, durchaus zum Kreis der Titelanwärter gezählt, haben ihre beiden Spiele zum Auftakt gegen Slowenien (85:92) und Frankreich (73:77) verloren - etwas, das dem dreimaligen Europameister bei einer EM noch nie passiert ist. Schon jetzt steht das Team um die beiden NBA-Big-Men Jonas Valanciunas (New Orleans Pelicans) und Domantas Sabonis (Sacramento Kings) unter großem Druck. "Wir brauchen eine schnelle Kehrtwende, am besten schon am Sonntag", sagte Ignas Brazdeikis, ebenfalls in der NBA bei den Orlando Magic unter Vertrag, nach der Frankreich-Niederlage. "Wir müssen unsere Köpfe behalten, den Fokus behalten, zusammenbleiben und nicht denken, dass sich etwas an der Mission ändert: Wir sind hier, um zu gewinnen."

Der Respekt auf deutscher Seite ist jedenfalls groß. "Das wird ein harter Gegner, der viele Fans mitbringt", warnt Dennis Schröder, der sich nach dem Spiel gegen Bosnien selbstkritisch gab, vor einem schweren Spiel in der wieder ausverkauften Kölner Arena. Lautstarke Unterstützung ist den Balten gewiss, mehrere tausend Anhänger aus Litauen haben die Reise nach Köln auf sich genommen und sorgten schon an den ersten beiden Spieltagen für viel Furore auf den Rängen.

"Ein sehr talentiertes Team, gut gecoacht, eine großartige Basketball-Nation", umreißt Bundestrainer Gordon Herbert die sportlichen Aspekte. Ihm geht es vor allem um sein eigenes Team, das die Intensität und Geschlossenheit aus der zweiten Hälfte des Bosnien-Spiels auf das Parkett bringen soll. Eigentlich die wichtige Erkenntnis aus der Begegnung. "Wir müssen direkt von Anfang mit viel Energie und Fokus auf das Feld kommen", betonte Andreas Obst, der gegen Bosnien 13 Punkte besteuerte. "Das haben wir am Samstag zu Beginn nicht getan."

