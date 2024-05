Oberhausen statt Duisburg: Stoppelkamp verlängert bei RWO

Moritz Stoppelkamp und Rot-Weiß Oberhausen haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Eine Nachricht, die alles andere als selbstverständlich ist, da der künftige Ligakonkurrent MSV Duisburg offenbar an einer Rückholaktion interessiert gewesen sein soll.

Offensivstark: Moritz Stoppelkamp sammelte in dieser Saison zahlreiche Scorer-Punkte. FUNKE Foto Services

MEHR ZUR REGIONALLIGA WEST Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

Auch im hohen Fußballer-Alter ist Moritz Stoppelkamp wichtig und offenbar noch sehr begehrt. Am Freitag vermeldete Rot-Weiß Oberhausen, dass der 37-Jährige eine weitere Saison an der Lindnerstraße bleibt. Zuletzt machten auch Meldungen die Runde, der künftige Regionalligist MSV Duisburg wolle den Routinier zu einer Rückkehr in seine Geburtsstadt bewegen.

Doch nun freut sich Oberhausen. "Die Verlängerung ist ein absoluter Gewinn für uns", betont der Sportliche Leiter Dennis Lichtenwimmer-Conversano in einer Meldung und fügt an: "Moritz hat bereits in unserem ersten Gespräch signalisiert, dass er sich bei RWO wohlfühlt und gerne bleiben würde. Seine sportlichen Qualitäten sind unumstritten. Viel wichtiger ist für mich herauszustellen, dass er die zukünftige Ausrichtung kennt, sich dieser bewusst ist und sich proaktiv mit Ideen einbringt."

Eine simple und gleichzeitig wichtige Idee äußert Stoppelkamp nach einer nicht vollumfänglich zufriedenstellenden Spielzeit für die Kleeblätter: "In der neuen Saison wollen wir ein anderes Gesicht zeigen und erfolgreichen Fußball spielen."

Stoppelkamp, der sich zunächst aber auf das Landespokal-Finale bei Rot-Weiss Essen fokussiert, soll dann wieder als Führungsspieler und Leistungsträger vorangehen. Seine Werte lesen sich vielversprechend: Neben 15 Toren steuerte der Bundesliga- und Europacup-erfahrene Mittelfeldakteur auch 12 Vorlagen bei.