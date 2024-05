Eiskaltes RWE gewinnt den Niederrhein-Pokal

Dank eines 3:0-Sieges im Traditionsduell gegen Rot-Weiß Oberhausen sichert sich Rot-Weiss Essen den Pokal im Landespokal Niederrhein und die Qualifikation für den DFB-Pokal.

Ein Traditionsduell mit viel Rivalität stand im Landespokal-Finale Niederrhein an: Keine zehn Kilometer trennen die Stadien der beiden ehemaligen Bundesligisten Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen.

Die erhoffte Brisanz stellte sich jedoch - zumindest in der ersten Hälfte - nicht ein, obwohl Voelcke in seinem letzten Spiel im Dress der Essener die Hoffnungen der Fans im Stadion an der Hafenstraße auf einen spektakulären Schlagabtausch mit seinem Pfostentreffer nach nicht einmal 70 Sekunden nährte.

In der Folge neutralisierten sich jedoch der Dritt- und Regionalligist im Mittelfeld - einzig Oberhausens Stoppelkamp versuchte es zweimal aus der Distanz (18., 28.). Zwar nahm das Spiel Richtung Halbzeit an Tempo auf, Torchancen waren dennoch bis Wiederanpfiff Mangelware.

Voelcke eröffnet

Dies sollte sich jedoch ändern - auch dank Voelcke, der dieses Mal den Blitzstart perfekt machte und das Spiel mit seinem Führungstreffer eröffnete (50.). Der Außenseiter zeigte sich von dem Gegentreffer nicht beeindruckt, lud dann jedoch die Essener mit einem übermotivierten Einsteigen von Stappmann im Strafraum ein. Sapina übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher zur 2:0-Führung (64.).

Mit der Führung im Rücken präsentierte sich der Drittligist, bei dem Felix Götze seinen letzten Auftritt hatte, allerdings zu passiv, sodass RWO immer mehr Druck entwickeln konnte, nachdem auch durch Konter für kaum Entlastung gesorgt wurde.

Oberhausen vergibt - Essen eiskalt

So leitete Stappmann die Schlussoffensive des Regionalligisten ein, als der Innenverteidiger nach Ecke nur knapp am Tor vorbeiköpfte (74.). Immer wieder flogen Flanken gefährlich in den Strafraum. Die nächste zwang Golz sich ganz lang zu machen, um den Einschlag im langen Eck zu verhindern (76.), bevor Ezekwem erst per Flugkopfball verpasste (77.) und schließlich kurze Zeit später am Pfosten scheiterte (79.).

So kam es wie es kommen musste: Bei einem Konter hatte Voelcke die Übersicht für Berlinski, der den Ball nur noch ins leere Tor schieben musste (83.) und so den Deckel mit dem 3:0-Endstand aufs Spiel machte.

Mit dem Sieg im Traditionsduell steht somit auch fest, dass Rot-Weiss Essen im kommenden Jahr für den DFB-Pokal qualifiziert ist.