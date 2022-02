Dank Slepyshev : Rekord-Olympiasieger Russland schlägt die Schweiz

Der Rekord-Olympiasieger ist erfolgreich in das Olympische Eishockeyturnier der Männer gestartet, hatte beim knappen Sieg über die Schweiz aber mehr Mühe als erwartet.

Nur mit einer gehörige Portion Glück gewann Russland am Mittwoch die Eidgenossen im ersten Spiel des Männer-Wettbewerbs mit 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Im National Indoor Stadium in Peking schoss Anton Slepyshev (20. Minute) von ZSKA Moskau die Sbornaja drei Sekunden vor dem Ende des ersten Drittels zum Sieg. Allerdings lenkte der Schweizer Enzo Corvi dabei den Puck entscheidend ins eigene Tor ab. Das Spiel wurde vom deutschen Schiedsrichter André Schrader geleitet.

Die Russen, die wie auch Kanada neunmal Olympiasieger bei den Männern waren, sind auch in diesem Jahr wieder Top-Favorit. Der Schweiz werden Außenseiterchancen zugerechnet. Entsprechend verlief auch die Auftaktpartie auf Augenhöhe. Insgesamt präsentierten sich die Schweizer indes in entscheidenden Momenten zu ineffektiv und zu undiszipliniert.

Dies zeigte sich auch kurz vor der Schlussirene. Denn drei Minuten vor Spielende hatte Fabrice Herzog die Riesenchance zum Ausgleich auf dem Schläger. Doch statt den Puck ins leere Tor zu bugsieren, verfehlte der Angreifer des EV Zug sein Ziel. So blieb es beim knappen Sieg für die Russen.

Diese treffen Freitag in der Gruppe B Olympia-Neuling Dänemark, für die Schweiz geht kurz darauf gegen Tschechien weiter.

Die DEB-Auswahl startet am Donnerstag (21.10 Uhr OZ/14.10 MEZ) in der Gruppe A gegen Kanada ins Turnier. Wie schon in Pyeongchang fehlen die Stars aus der nordamerikanischen Profiliga NHL.