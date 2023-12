O'Connor macht kurzen Prozess - "Scuba Steve" hat den längeren Atem

Mit zwei Matches über die volle Distanz ging die Darts-WM in ihren sechsten Tag. Während Radek Szaganski bei seinem Debüt Marko Kantele die sechste Erstrunden-Pleite beibrachte, musste sich der junge Owen Bates trotz Traumstarts der Routine Steve Lennons geschlagen geben. William O'Connor machte derweil kurzen Prozess.

Im ersten Match der Mittagssession sah es zunächst nach einer eindeutigen Sache aus. Der Pole Radek Szaganski, der nach seinem Pro-Tour-Sieg im Oktober erstmals bei einer WM an die Scheibe trat, dominierte seinen Anwurf-Satz beinahe nach Belieben. Doch dann bekam der 44-jährige Wahl-Ire plötzlich Probleme, ließ immer wieder Doppel aus und wurde zunehmend nervöser.

Der erfahrene Marko Kantele witterte seine Chance, bei seiner sechsten WM-Teilnahme endlich in die zweite Runde einziehen zu können. Der 55-Jährige, der sich einst 2009 als erster Finne für eine WM qualifizierte, kam weder bei seinem Debüt noch 2009, 2018, 2020, 2021 und 2023 über die erste Runde hinaus. Gegen den "Harp Boy" fand Kantele immer besser ins Match und ging nach zwei packenden Sets inklusive drei 180-Aufnahmen gar mit 2:1 in Führung, ehe der Pole zurück in die Spur fand und das Match bei eigenem Anwurf schließlich zum 3:2-Sieg checkte - Kantele muss also erneut Anlauf nehmen, um den Zweitrunden-Einzug zu erreichen, der Szaganski auf Anhieb gelang.

Bates' nur fast perfektes WM-Debüt

Für Aufsehen hatte Owen Bates schon vor seinem Spiel gesorgt. Der WM-Debütant, der erst in den Tagen vor dem Turnier seinen 21. Geburtstag feierte, trat am Vormittag zum Aufwärmen an die Scheibe - und wie. Unter den Augen von unter anderem Szaganski schrammte der junge Engländer nur hauchdünn an einem 9-Darter vorbei.

Im Match gegen Steve Lennon sollte sich dieser Auftritt bestätigen. Der extrovertierte Bates spielte "Scuba Steve" vom englischen Publikum getragen an die Wand und führte schnell mit 2:0 - 118er-Checkout inklusive.

Doch auch gegen den 30-jährigen Iren lief es für Bates wie beim Warm-Up eben nur "fast perfekt". Während "The Master" mit zwei Versuchen, 170 Punkte auszuchecken, haarscharf am Bulls Eye scheiterte, ließ sich Lennon trotz Rückstands nicht beirren und spielte nach Satz-Ausgleich seinen Anwurf-Satz routiniert runter.

Im entscheidenden Leg ließ sich Lennon schließlich nicht zweimal bitten, eröffnete mit einer 180er-Aufnahme und traf seinen ersten Match-Dart auf die Doppel-4 zum 3:2-Erstrundensieg.

Klare Sache: William O'Connor (li.) wies Bhav Patel in die Schranken. Getty Images

O'Connor ohne Mühen

Umso schneller ging es dann im dritten Match. Der Ire William O'Connor wurde seiner Favoritenrolle gerecht und wies Bhav Patel deutlich in die Schranken. In drei Sätzen sah der Inder, der von der Sperre Prakash Jiwas profitierte und nur deshalb erstmals an der WM teilnehmen durfte, kein Land und musste sich ohne ein gewonnenes Leg mit 0:3 verabschieden.