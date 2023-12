Und es hat Boom gemacht

Erstmals werden bei der am Freitag beginnenden Darts-WM fünf Deutsche vertreten sein. Doch wie stehen ihre Chancen im Alexandra Palace?

Ein deutscher Darts-Weltmeister? Vor ein paar Jahren war das noch so gut wie undenkbar. Der schwarz-rot-goldene Hoffnungsträger in der Londoner Kultstätte Ally Pally hieß überwiegend Max Hopp, zwischen 2013 und 2021 war der "Maximiser" achtmal dabei und feierte so manchen Achtungserfolg. Doch über die 3. Runde kam der Idsteiner nie hinaus.

Der Hochtalentierte befindet sich inzwischen allerdings im Dauertief. Hopp, seit August 27 Jahre alt, ist mittlerweile nur noch zweitklassig unterwegs, seine Tour Card hat er verloren.

Denn: Wer an der Scheibe schwächelt, bekommt schnell die Quittung. Zu sehr boomt der Sport mit den drei Pfeilen, zu groß ist die Konkurrenz geworden. Im Mentalsport Darts ist nicht nur im wahrsten Sinne Fingerspitzengefühl, sondern auch ein robustes Nervenkostüm gefragt. Hopps Realität auf der zweitklassigen Challenge Tour klingt heute so: "Du spielst zunächst drei Spiele um nix und dann um 75 Pfund - da musst du dich erst mal zurechtfinden."

Gabriel Clemens: WM-Halbfinalist im Aufwind

Gabriel Clemens, die deutsche Nummer eins, hat nun die fünf- bis sechsstelligen Beträge im Auge, um die einst ein Max Hopp spielte. Der "German Giant" marschierte bei der WM 2023 durchs Feld, schlug unter anderem im Viertelfinale den Weltranglistenersten Gerwyn Price locker mit 5:1. Auf einmal war ein deutscher Weltmeister nur noch zwei Siege entfernt. Im Halbfinale war gegen den späteren Triumphator Michael Smith allerdings Schluss, Clemens durfte sich mit 115.000 Euro Preisgeld trösten. Nicht schlecht für den gelernten Schlosser aus dem beschaulichen Saarwellingen.

Und was ist drin bei der WM 2024? Die Saison des 40-Jährigen verlief nach dem Karriere-Höhepunkt zunächst durchwachsen, im November ließ Clemens mit dem Einzug ins Halbfinale bei der renommierten World Darts Championship allerdings aufhorchen. Die Nummer 22 der Welt ist nach wie vor der bestplatzierte Deutsche und auch aufgrund des Vorjahrs die größte Hoffnung im Ally Pally.

Martin Schindler: Muss er gegen die Königin ran?

Nur vier Plätze dahinter befindet sich Martin Schindler. Der gebürtige Strausberger, der inzwischen im hessischen Rodgau lebt, feierte im Oktober mit dem Viertelfinaleinzug beim World Grand Prix in Leicester einen Achtungserfolg. Die WM-Bilanz des erst 27-Jährigen ist aber mehr als ausbaufähig: Nach drei Erstrunden-Niederlagen feierte er im Dezember 2022 immerhin seinen ersten WM-Sieg - und schnupperte anschließend an einer Sensation. Mit 3:1-Sätzen lag er gegen Michael Smith vorne, verlor aber am Ende mit 3:4.

Genauso wie Clemens muss Schindler nicht ins Erstrundenduell, die 32 besten Spieler der PDC-Weltrangliste sind in dem 96 Akteure umfassenden Teilnehmerfeld für die 2. Runde gesetzt. Schindler trifft entweder auf den Niederländer Jermaine Wattimena oder auf die Engländerin Fallon Sherrock, eine von zwei Frauen im Feld. Sollte es gegen die "Queen of the Palace" gehen, erwartet Schindler ein Hexenkessel.

Dem Duo werden auch dank seiner Erfahrung die besten Chancen aus dem deutschen Quintett eingeräumt. Das glaubt auch Sport1-Experte Robert Marijanovic. Der Deutsche war selbst dreimal bei der WM dabei. "Für mich ist es das beste deutsche Starterfeld bei einer WM aller Zeiten. Das habe ich vergangenes Jahr schon gesagt, jetzt ist es noch besser", sagt Marijanovic im kicker-Interview. "Wir haben mit Gabriel Clemens und Martin Schindler zwei Routiniers, auf die man sich verlassen kann. Und Pikachu sorgt bei seiner ersten WM für ein irres Gefühl …"

Ricardo Pietreczko: Déjà-vu für den Shooting-Star

Fühlte sich unfair behandelt: Ricardo Pietreczko gegen Beau Greaves. IMAGO/Pro Sports Images

Pikachu, das ist der Spitzname von Ricardo Pietreczko - dem deutschen Shootingstar ist alles zuzutrauen. Er bekam bei seiner ersten WM-Teilnahme die Japanerin Mikuru Suzuki in der 1. Runde zugelost, London wird sie siegen sehen wollen.

Dass der Wahl-Nürnberger mit dieser sich abzeichnenden Situation allerdings so seine Probleme bekommen könnte, hat sich unlängst gezeigt: Beim Grand Slam of Darts Anfang November traf er in seinem ersten Vorrundenspiel auf Dartspielerin Beau Greaves. Wolverhampton feuerte die erst 19-Jährige frenetisch an, buhte Pietreczko aus. Der nahm es persönlich und tat etwas, was man beim Darts tunlichst unterlassen sollte: Er legte sich mit dem Publikum an. Pikachu verlor den Fokus, verlor das Spiel und verspielte dabei auch noch Sympathien.

Er sah sich dabei aber auch mit einer für ihn gänzlich ungewohnten Atmosphäre konfrontiert: Zuvor durfte er stets die Rolle des Außenseiters bekleiden - und die mögen die Zuschauer beim Darts besonders. Nach Ausbildungen als Kellner, Briefträger und Maler schaffte er 2022 den Sprung zum Profi und lässt seitdem regelmäßig aufhorchen. Beim European-Tour-Turnier von Hildesheim Mitte Oktober besiegte Pietreczko die mehrmaligen Weltmeister Michael van Gerwen (Niederlande) und Peter Wright (Schottland). Erstmals nach Max Hopp im Jahr 2018 gewann wieder ein Deutscher ein Turnier auf der Darts-Profitour.

Und wie! Beim 8:4 gegen Wright im Finale warf er vier Highfinishes. Dass er aber auch bei allen acht Legs jeweils mit dem ersten Versuch ins acht Millimeter breite Doppelfeld traf, versetzte die Szene regelrecht in Aufruhr. "Nach dem Sieg ist mein Handy explodiert", sagte er.

Seitdem zittert auch die Weltelite vor dem Newcomer, der sich selbst als "Wundertüte" und "unberechenbar" bezeichnet. Fakt ist: Wer Statistiken wie Pietreczko im Finale hinlegt, der ist im Darts so gut wie unschlagbar - auch wenn der Gegner van Gerwen, Price oder Smith heißt.

Florian Hempel: Auf den letzten Drücker zur WM

Ein neuerer, aber auch nicht mehr ganz unbekannter Name auf der Tour ist der von Florian Hempel. Eine Stunde vor der Auslosung für die WM 2024 wusste er noch nicht, dass er zum dritten Mal bei der WM dabei sein würde. Der Wahl-Kölner qualifizierte sich nach einem durchwachsenen Jahr auf den allerletzten Drücker und muss am 17. Dezember als erster der fünf Deutschen ran.

Dass auch der 33-Jährige für eine Überraschung im Ally Pally gut sein kann, bewies er bei der WM 2022, als er erst das deutsche Duell mit Favorit Schindler und anschließend auch noch gegen den belgischen Topspieler Dimitri van den Bergh gewann. Im Vorjahr unterlag er nur knapp in der 2. Runde gegen den aktuellen Weltranglisten- Dritten Luke Humphries mit 2:3.

So mancher Handballprofi dürfte sich verwundert die Augen gerieben haben, als er Hempel damals an der Scheibe stehen sah. Er wechselte erst 2017 in den Dartsport, ein paar Jahre zuvor hatte er noch für den Dessau-Roßlauer HV in der 2. Handball-Bundesliga im Tor gestanden. Fast noch kurioser: Hempel verzichtet nach wie vor auf einen Spitznamen in der nicknamewütigen Szene.

Dragutin Horvat: Zum Glück gab der Chef ihm frei

Nicht so Dragutin Horvat. Der "Herkules" gewann die Super League in Bitburg Anfang November und feierte so seine zweite WM-Teilnahme nach 2017. Der 47-Jährige bezeichnet sich selbst als Hobbyspieler, für ihn ist allein die Teilnahme schon ein Riesenerfolg.

Der Lagerist aus Kassel war sich zwischenzeitlich nicht einmal sicher, ob er für die Weltmeisterschaft von seinem Chef überhaupt frei bekommt. "Dragutin ist genau der Typ, den dieser Sport ausmacht", findet Marijanovic. "Er arbeitet im Handwerk, spielt Darts - und ist jetzt auf der größten Bühne der Welt. Das verdeutlicht sehr gut, was Darts ist. Das ist einfach geil. Ein Typ, der bei seinem Chef fragen muss, ob er frei kriegt." Womöglich ist er aber schneller wieder zu Hause, als ihm lieb ist. Losglück hatte Horvat mit Mike de Dekker, dem Weltranglisten-37., jedenfalls nicht.

Dass nun fünf Deutsche bei der WM den 180 Punkten hinterherjagen, ist zwar ein Novum, doch es hätten sogar noch mehr sein können. Daniel Klose (Bechhofen) und Pascal Rupprecht (Bielefeld) verpassten die WM-Qualifikation denkbar knapp.

"Wir werden noch viel weiter kommen", prognostiziert Marijanovic, der Deutschland in Sachen Darts noch lange nicht auf dem Zenit sieht. "Ich gehe stark davon aus, dass wir in den nächsten zehn Jahren eine zweistellige Zahl an Startern bei der WM haben werden."