Humphries dreimal vertreten: Sieger der Major-Turniere

Die Sieger der Major-Turniere 2023

Vor der am Freitag beginnenden Darts-WM befindet sich Luke Humphries in absoluter Top-Form. Drei Major-Turnier hat der 28 Jahre alte Engländer in diesem Jahr gewonnen, darunter die Players Championship und den Grand Slam of Darts im November. Wer zählt noch zu den Siegern der Major-Turniere 2023? imago images