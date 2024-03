Morgan trifft dreimal, Vanzeir mit vier Assists: Schwarz-Team deklassiert Miami

Tabellenführer Inter Miami hat in der MLS einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen müssen: Das Spitzenspiel bei den New York Red Bulls verloren Suarez & Co. in Abwesenheit von Messi mit 0:4. Den Unterschied machte ausgerechnet ein ehemaliger Offensivspieler Miamis.

Die Protagonisten beim deutlichen Heimsieg über Miami: New-York-Überflieger Lewis Morgan (unten) und Dante Vanzeir. imago images