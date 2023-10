Elf Sacks, Pick Six über 97 Yards: Seahawks erinnern an "Legion of Boom"

Die Seattle Seahawks haben im Monday Night Game eine beeindruckende Vorstellung hingelegt und abermals fehlerhaften New York Giants kaum Luft zum Atmen gegeben.

Mit 24:3 entführten die Seahawks (3:1) den Sieg aus dem MetLife Stadium und hinterließen 78.000 konsternierte Fans, sofern diese es mit den Giants (1:3) hielten. Vor allem die Defense der Gäste drückte aufs Gaspedal und erinnerte an die Zeiten der unvergessenen "Legion of Boom", die Seattle 2014 zum bislang einzigen Super-Bowl-Sieg führen konnten.

Zehn Jahre ist das nun her - und die aktuelle Truppe um Quarterback Geno Smith macht Hoffnung, dass es auch in dieser Saison in die Play-offs gehen könnte. Elf Sacks (Franchise-Rekord eingestellt) sammelte die Abwehr der Seahawks im Monday Night Game ein, zwang zudem den enttäuschenden Giants-Strippenzieher Daniel Jones zu drei Ballverlusten (ein Fumble, zwei Interceptions) und gab dem bis dahin noch halbwegs engen Spiel mit einem 97-Yard-Pick-Six durch Rookie-Cornerback Devon Witherspoon zudem den entscheidenden Dreh zu Gunsten der Gäste. Statt einem möglichen 10:14 oder gar 11:14 stand kurz vor Ende des dritten Viertels ein 3:21 auf der Anzeigentafel.

Smith und Adams verletzt

Der Sieg für die Seahawks war hochverdient - und womöglich teuer bezahlt. Denn QB Smith (13/20 für 110, 1 TD) musste zwischenzeitlich mit einer Knieverletzung aus dem Spiel genommen werden; die Diagnose steht hier noch aus. Safety Jamal Adams durfte schon früh in Q1 wegen des Verdachts auf Gehirnerschütterung nicht mehr weitermachen; es war sein erstes Spiel nach monatelanger Verletzungspause. Auch die beiden Guards Damien Lewis (Knöchel) und Phil Haynes (Wade) schieden mit Blessuren aus, ebenso Nose Tackle Jarran Reed (Schienbein). Da kommt die Bye-Week wahrscheinlich gerade recht.

So stark die Seahawks auch waren, die Giants lieferten offensiv eine erbärmliche Vorstellung ab. Die "Big Blue" zeigten riesengroße Löcher in der Offensive Line, die Special Teams produzierten mehr als eine Handvoll Penalties. Nach einer überraschend starken Saison scheint diese Spielzeit dem Team frühzeitig aus den Händen zu gleiten, zumal Aufgaben gegen Miami und Buffalo bevorstehen.

Eklatant ist insbesondere der stets verschlafene Start ins Spiel. In den ersten beiden Vierteln stehen die Giants bislang in Summe bei einem Score von 9:77 und warten noch auf einen Touchdown vor der Pause.