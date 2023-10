Chiefs profitieren von umstrittenem Call - "CMC"-Show begeistert auch LeBron

Die Kansas City Chiefs sind bei den New York Jets im Spätspiel der NFL am Sonntag mit dem Schrecken davongekommen. Die San Francisco 49ers hielten sich schadlos und freuen sich nun auf einen großen Showdown gegen die Dallas Cowboys.

Später Holding-Call bringt Jets-Coach auf die Palme

Die Kansas City Chiefs kamen im Abendspiel bei den New York Jets - unter den Augen von Aaron Rodgers und Pop-Superstar Taylor Swift - mit einem blauen Auge davon. Ein Field Goal von Harrison Butker zu Beginn des vierten Viertels langte dem Super-Bowl-Champion letztlich zum 23:20-Auswärtssieg, auch wenn Quarterback Patrick Mahomes (18/20, 203 Yards, TD, 2 INT) nicht seinen besten Tag erwischte. Trotz des 200. Touchdownpasses seiner Karriere, den er im 84. Spiel und damit so schnell wie kein anderer NFL-Quarterback vor ihm schaffte.

Der viel gescholtene Zach Wilson lieferte sein bislang bestes Spiel als Jets-Quarterback ab (28/39, 245 Yards, 2 TD). Allerdings unterlief ihm im vierten Viertel ein folgenschwerer Fehler, als er den Ball beim Snap verlor und die Chiefs sich den Fumble schnappten.

Danach halfen aber auch die Schiedsrichter auf dem Weg zum Chiefs-Erfolg mit. Bei 3&20 unterlief Mahomes eine weitere Interception, die jedoch wegen eines Holding-Calls gegen Sauce Gardner kassiert wurde. Eine umstrittene Entscheidung. Ein aufgebrachter Jets-Head-Coach Robert Saleh war an der Seitenlinie kaum zu beruhigen und kassierte noch eine Strafe wegen unsportlichen Verhaltens.

Shanahan fühlt sich nach McCaffrey-Gala "ein wenig schlecht"

Beim 35:16-Erfolg der San Francisco 49ers gegen die Arizona Cardinals legte Christian McCaffrey erneut eine große Show auf den Rasen. Der Running Back verbuchte gleich vier Touchdowns (drei Rushing und einen Receiving). Dass aus dem persönlichen Bestwert kein Franchise-Rekord wurde, lag wahrscheinlich daran, dass Head Coach Kyle Shanahan nicht auf dem Schirm hatte, dass "CMC" schon vier Touchdowns geschafft hatte, als die 49ers kurz vor Schluss an der Ein-Yard-Linie standen. Brock Purdy vollendete per Quarterback-Sneak. "Ich weiß solche Dinge nie", gab Shanahan später zu. "Ich war tatsächlich etwas geschockt und fühle mich ein wenig schlecht deshalb."

Auf dem Weg zum 14. Regular-Season-Sieg in Folge musste McCaffrey, in dessen Statistik am Ende 177 Yards standen, aber trotzdem nicht ohne Franchise-Rekord auskommen: Im 13. Spiel in Serie (inklusive Play-offs) gelang ihm ein Touchdown, die alte Bestmarke von 49ers-Legende Jerry Rice ist damit Geschichte. "CMC you’re ABSOLUTELY RIDICULOUS!!!!", twitterte Basketball-Superstar LeBron James mit vier Ausrufezeichen. Am Sonntag wollten ihm sicher nicht viele widersprechen.

Im Schatten der CMC-Show lieferte auch Purdy ein starkes Spiel ab. Der Quarterback brachte 20 von 21 Pässen für 283 Yards und einen Touchdown an (weiterhin keine Interception in dieser Saison) und stellte damit einen neuen Franchise-Rekord für "Completion Percentage" in einem Spiel auf. Receiver Brandon Aiyuk fing mehrere lange Pässe für insgesamt 148 Yards.

Am kommenden Sonntag kommt es im Levi's Stadium zum ersten großen NFC-Showdown der Saison, wenn die Dallas Cowboys (3:1) bei den noch unbesiegten 49ers (4:0) gastieren. "America’s Team" kam zu einem völlig ungefährdeten 38:3-Kantersieg gegen die New England Patriots. Dabei sorgte die Cowboys-Defensive erneut für zwei Touchdowns. Patriots-Quarterback Mac Jones, der für drei Turnover verantwortlich zeichnete, wurde im dritten Viertel aus dem Spiel genommen.

Sechs Sacks! Mack wird zu O'Connells Albtraum

Ein Defensiv-Akteur stand auch beim 24:17 der Los Angeles Chargers gegen die Las Vegas Raiders im Fokus: Kalil Mack verbuchte gegen Rookie Quarterback Aidan O’Connell, der den verletzten Jimmy Garoppolo vertrat, sechs Sacks - Franchise-Rekord. Dennoch verspielten die Gastgeber fast einen 17-Punkte-Halbzeitvorsprung. Eine Interception von Asante Samuel Jr. und ein wichtiger Pass von Justin Herbert, der sich mit einer im Spiel erlittenen Handverletzung herumschlug, brachten den Sieg unter Dach und Fach.