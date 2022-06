Nur keine weiteren Crashs: Steiner mahnt Schumacher und Magnussen

"Wir hoffen, dass wir in Baku keine Schäden haben werden", sagte Haas-Teamchef Günther Steiner vor dem Großen Preis von Aserbaidschan.

Am Wochenende gastiert die Formel 1 in Aserbaidschan auf dem Baku City Circuit (Sonntag, 13 Uhr, LIVE! bei kicker). Haas-Teamchef Günther Steiner warnt vor weiteren teuren Unfällen und ermahnt seine Piloten Mick Schumacher und Kevin Magnussen: "Wir hoffen, dass wir in Baku keine Schäden haben werden."

Statt im erstarkten Haas in seiner zweiten Saison in die WM-Punkte zu rasen, zerlegte Schumacher zuletzt beim siebten Saisonrennen in Monaco schon zum zweiten Mal in diesem Jahr seinen Dienstwagen komplett. Der kapitale Crash riss erneut ein tiefes Loch ins knappe Budget des Rennstalls und demolierte die Reputation des Sohnes von Rekordchampion Michael Schumacher.

Steiner hat bereits das folgende Rennen in Kanada vor Augen, das nur eine Woche nach dem Grand Prix in Baku ansteht: "Wir haben nur wenige Tage Zeit, um uns dort einzurichten. Wenn man also einen Schaden am Auto hat, wird es noch schwieriger."

Ich denke, Baku wird sich im Vergleich zu Monaco sogar ziemlich breit anfühlen. Mick Schumacher

Schumacher gibt sich vor dem Rennen auf dem Straßenkurs in Baku jedoch zuversichtlich. "Baku und Monaco sind sehr verschieden. Es kommt darauf an, sich schnell anzupassen. Ich denke, Baku wird sich im Vergleich zu Monaco sogar ziemlich breit anfühlen", sagte Schumacher. Man sollte in einer guten Position für Baku sein, "vor allem, weil unser Auto bisher auf fast jeder Strecke gut funktioniert hat". In Monaco brach sein Bolide aber in zwei Teile.

Die Saison begann für das Team vielversprechend. Während Magnussen aber schon 15 Punkte holte, wartet Schumacher noch auf seinen ersten.