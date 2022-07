Nummer 50: Besondere Ehre für Dennis Schröder

NBA-Star Dennis Schröder ist am Sonntag für 50 Länderspiele in der deutschen Basketball-Nationalmannschaft geehrt worden.

Der 28 Jahre alte Aufbauspieler Dennis Schröder, der zuletzt für die Houston Rockets gespielt hat, hat in Bremen an diesem Sonntag vor dem WM-Qualispiel gegen Polen ein eingerahmtes Bild, das den Basketballer im Nationaltrikot zeigt, erhalten.

Schröder hat am Donnerstag beim 88:57 in Estland sein 50. Länderspiel absolviert, es ist zudem sein erster Einsatz für Deutschland seit knapp drei Jahren gewesen. Die Ehrung haben Präsident Ingo Weiss und Vizepräsident Armin Andres vorgenommen.

Die Vorrundengruppe D hat Deutschland nach zuletzt vier Siegen in Serie zwar schon gewonnen, es geht aber beim Spiel gegen Polen, das am Sonntag um 18 Uhr gestartet ist, um eine noch bessere Ausgangslage für die zweite Phase ab Ende August. Dort warten in jedem Fall Finnland und Slowenien mit Star Luka Doncic als Gegner. Das Turnier mit 32 Teams - davon zwölf aus Europa - findet im nächsten Sommer in Japan, Indonesien und auf den Philippinen statt.