Zwei direkt verwandelte Freistöße: FCN und Aue trennen sich 3:3

Der 1. FC Nürnberg hat sein erstes Erfolgserlebnis im Kalenderjahr 2023 verpasst: Im zweiten Test des Winters kamen die Mittelfranken gegen Erzgebirge Aue nicht über ein 3:3 hinaus.

Mit hoher Intensität war der Club, der Mitte Dezember Drittligist 1860 München im ersten Härtetest unterlegen war (0:1), in die Partie gestartet. Duah, Daferner & Co. liefen die Auer Hintermannschaft extrem hoch an. Daraus entstanden allerdings kaum Chancen für die Franken, die durch zwei ruhende Bälle einen Doppelschlag landeten: Nürnberger verwandelte einen selbst herausgeholten Elfmeter eiskalt, Duah schlenzte einen Freistoß an den rechten Innenpfosten (13., 14.).

In der Folge schwammen sich die Veilchen frei, kamen immer besser ins Spiel. Tashchy verbuchte die erste dickere Chance per Kopf (25.). Neun Minuten später war es der ehemalige Nürnberger Besong, der auf Huth durchsteckte - 1:2 (36.).

Nach dem Seitenwechsel tauschte sowohl Club-Trainer Markus Weinzierl als auch Aue-Coach Pavel Dotchev kräftig durch. Deutlich besser damit zurecht kamen die Gäste aus dem Erzgebirge. Es dauerte allerdings bis zur 69. Minute, ehe Jastremski eine Lücke im Nürnberger Abwehrverbund zum 2:2-Ausgleich nutzen konnte.

Aus dem Nichts führte eine Viertelstunde vor Schluss dann aber wieder der Club, weil Aue im Abwehrzentrum nach einem schnellen Vortrag komplett unsortiert war: Shuranov säbelte über den Ball, der dahinter postierte Schleimer vollstreckte ins kurze Eck (3:2, 76.). Aue wollte sich nicht mit der Niederlage abfinden - und spielte aufs 3:3. Schreck verpasste das rechte untere Eck nur um Zentimeter (81.). Besser machte es Nazarov, der sechs Minuten vor Schluss per direktem Freistoß den gerechten Endstand herstellte.

Weinzierl sprach hinterher von einem "guten Gegner", der die gewünschte Intensität an den Tag gelegt hätte. Speziell vor der Pause hätte der Club-Coach allerdings gerne die Null gehalten. Das nächste Testspiel bestreitet der FCN am Dienstag (13.30 Uhr), dann bereits im türkischen Belek, wenn Schalke 04 der Gegner sein wird.