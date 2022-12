Lex spät zur Stelle: 1860 München besiegt den Club im Test knapp

Das Traditionsduell zwischen 1860 München und dem 1. FC Nürnberg ist erst spät entschieden worden - die Witterungsbedingungen hatten im Testspiel ihren Anteil daran.

Das Traditionsduell bot in Hälfte eins aufgrund des wilden Schneetreibens und den daraus resultierenden Fehlern im Spiel kaum Höhepunkte. Zweitligist Nürnberg, der aufgrund einiger kranker oder angeschlagener Spieler ohne echten Innenverteidiger im 3-5-2 begann, schoss schließlich in Minute 20 das vermeintliche 1:0, der Abstauber Duahs wurde wegen Abseits zurückgepfiffen.

Ansonsten ließ der Club um die Neuzugänge Vindahl Jensen (Tor), Flick (aufgrund fehlenden Personals in der Innenverteidigung aufgeboten) und Goller auf Rechtsaußen wenig zu, wenngleich kaum Spielfluss aufkam. Die im 4-1-4-1 spielenden Münchner Löwen aus der 3. Liga waren gar leicht besser, Vindahl Jensen musste aber nur bei einem Distanzschuss mal eingreifen (13.).

Tallig scheitert an Klaus - Schmid pariert stark

Am Geschehen änderte sich nach zahlreichen Wechseln zur Pause wenig. Immerhin einige gute Abschlüsse boten beide Teams: Lakenmacher köpfte knapp vorbei (48.), Tallig und kurz darauf auf der Gegenseite Köpke mit einem zu ungenauen Abschluss scheiterten an den eingewechselten Torhütern Klaus (56.) und Schmid (57.).

Da Ungenauigkeiten im Spielaufbau die Norm blieben und Tallig (73., Distanzschuss) sowie Köpke (75., Schmid parierte stark) erneut nicht an den Keepern vorbeifanden, roch es lange nach einem 0:0. Einen hatte 1860 aber noch parat: Der eingewechselte Kapitän Lex blieb im Strafraum cool und schoss den Ball in einer guten Phase des FCN eiskalt unter die Latte (82.). Nürnberg verlor im ersten Test der Teams bei der Rückrunden-Vorbereitung also knapp.