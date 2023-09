Nowitzki gratuliert DBB: "Unfassbar! Was für ein Team!"

Der größte Erfolg im deutschen Basketball hat natürlich auch für viele Zitate gesorgt. So haben etwa der Bundeskanzler als auch NBA- und DBB-Legende Dirk Nowitzki gratuliert. Eine Zusammenfassung der Stimmen.

Dirk Nowitzki (deutsche Basketball-Legende, Bronzemedaille bei der WM 2002 und NBA-Champion mit Dallas 2011 bei X): "Weltmeister!!! Unfassbar! Was für ein Team!!!!!"

Dennis Schröder (Kapitän der Basketball-Nationalmannschaft und MVP des WM-Turniers): "Es war eine lange Reise. Ich bin mehr als zehn Jahre dabei. Letztes Jahr haben wir Bronze geholt. Und jetzt kommen wir her und holen ein 8:0 (alle Turnierspiele gewonnen; Anm. d. Red.). Es ist unglaublich, eine unglaubliche Gruppe. Wir sind seit Ende Juli zusammen. Der Coach hat einen unglaublichen Job gemacht. Er hat uns zusammengebracht, jeder kannte seine Rolle. Und tut alles, um erfolgreich zu sein. Es ist unglaublich, bei 8:0 zu stehen und Gold zu gewinnen. Es ist ein Segen."

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert: "Nach der Geburt meiner Kinder ist das Platz zwei in meinem Leben."

Olaf Scholz (Bundeskanzler, bei X): "Weltmeister! Sensationell, historisch und so verdient. Herzlichen Glückwunsch."

DOSB (Deutscher Olympischer Sportbund, bei X): "Die deutschen Basketballer schreiben Sportgeschichte und sind erstmals #Weltmeister. Das Team vom DBB besiegte Serbien im Finale mit 83:77. Herzlichen Glückwunsch!"

Basketball Bundesliga (bei X): "GERMAN BASKETBALL IS MAD SEXY. DEUTSCHLAND IST WELTMEISTER."

NBA (National Basketball Association, bei X): "Job erledigt. Deutschland gewinnt seinen ersten FIBA-WM-Titel."

Eine unglaubliche Leistung! Bastian Schweinsteiger

Toni Kroos (Fußball-Weltmeister 2014, bei X): "Es ist irre! So stolz!"

Bastian Schweinsteiger (Fußball-Weltmeister 2014, bei X): "WELTMEISTER - Eine unglaubliche Leistung!"

Jörg Roßkopf (Tischtennis-Bundestrainer): "Es ist natürlich eine absolute Sensation. Aber dieser Erfolg hatte sich in den letzten Jahren bereits angebahnt, da es eine tolle Mannschaft ist mit sehr, sehr guten Spielern, die in Amerika Fuß fassen konnten und in der NBA auch gut spielen. Das Halbfinale gegen die USA und nun auch das Finale zu gewinnen, ist wirklich ein echt tolles Ergebnis. Es ist wieder ein Weltmeistertitel für Deutschland, und das ist sehr, sehr cool."

Die deutschen Basketballer werden nach dem historischen WM-Gold von Manila, der Hauptstadt der Philippinen, übrigens am Dienstag in Frankfurt am Main empfangen. Dies bestätigte der Deutsche Basketball-Bund (DBB) am Sonntag nach dem WM-Finale (83:77) gegen Serbien. Dennis Schröder und der gesamte Tross reisen mit Linienflügen von Manila über Abu Dhabi in die deutsche Heimat.