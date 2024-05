"Notwendige Stabilität und Souveränität im Tor": Saarbrücken verpflichtet Menzel

Bereits beim VfL Wolfsburg haben Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl und Phillip Menzel zusammengearbeitet. Nun werden beide wiedervereinigt, denn der FCS hat die Verpflichtung des 25-jährigen Torwarts bekanntgegeben.

Erst am Mittwoch hatte der 1. FC Saarbrücken bekanntgegeben, dass Torwart-Leihgabe Tim Schreiber zu seinem Stammverein RB Leipzig zurückkehren wird, mit dem Zusatz, zeitnah einen Nachfolger präsentieren zu wollen. Dies haben die Saarländer nun getan: Wie der Pokal-Halbfinalist am Donnerstagabend bekanntgab, kommt Phillip Menzel vom österreichischen Bundesligisten Austria Klagenfurt. Da der Vertrag des 25-Jährigen dort im Sommer ausläuft, wird keine Ablöse fällig.

Bereits 50 Einsätze unter Ziehl

"Wir wollten auf der Torwartposition frühzeitig Klarheit schaffen und sind froh, einen trotz seiner jungen Jahre erfahrenen Keeper für uns gewinnen zu können", wird Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Phillip spielt seit vier Jahren auf hohem Niveau in der 1. Liga in Österreich und kann für die notwendige Stabilität und Souveränität im Tor sorgen."

Ziehl und Menzel sind sich aus alten Tagen bereits vertraut. Menzel verbrachte seine Jugend zunächst bei Holstein Kiel, ehe es ihn in die U 17 des VfL Wolfsburg zog. Für die Wölfe sammelte er zwischen 2017/18 und 2019/20 später auch 50 Einsätze im Regionalligateam, das seinerzeit vom heutigen Saarbrücken-Trainer Ziehl betreut wurde. Anschließend zog es ihn dann nach Klagenfurt, wo er über die Relegation gleich im ersten Jahr in die Bundesliga aufstieg. Insgesamt absolvierte er für die Austria 120 Partien.

Menzel habe sich nun "ganz bewusst für einen Traditionsverein mit großer Perspektive entschieden", zudem freue er sich "schon sehr auf die tolle Atmosphäre im Ludwigspark". Insbesondere die furiose Pokalreise des FCS habe bei Menzel nachhaltig Eindruck hinterlassen und das "große Potenzial des FCS" aufgezeigt. Ab der kommenden Saison will er "gerne mit dazu beitragen, die Zielsetzung des FCS möglichst bald zu verwirklichen".