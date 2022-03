Havertz' Entscheidung kontert Pukki-Tor: Chelsea feiert Pflichtsieg bei Norwich

Gegen Schlusslicht Norwich sicherte sich Chelsea im ersten Spiel nach den Sanktionen gegen Klubbesitzer Roman Abramovich einen Pflichtsieg. Mit zwei Scorern einmal mehr entscheidend: Kai Havertz.

Norwich-Trainer Dean Smith rotierte dabei nach dem 1:3 gegen Brentford auf vier Positionen: Kabak, Aarons, Zimmermann und Lees-Melou begannen an Stelle von Byram, Gibson, Blues-Leihgabe Gilmour und Rashica.

Chelsea-Coach Thomas Tuchel setzte nach dem deutlichen 4:0-Erfolg beim FC Burnley ebenfalls auf vier neue Akteure in seiner Startformation: Christensen, Azpilicueta, Kovacic und Werner kamen für Rüdiger, James, Kanté und Pulisic.

Vorentscheidung bleibt nach Blitzstart aus

Von Beginn an übernahmen die Gäste dabei im ersten Spiel nach den Sanktionen gegen Roman Abramovich das Zepter und kamen direkt mit der ersten Chance zur frühen Führung durch Chalobah (3.), bevor Havertz nur eine Minute später die nächste Chance für Chelsea verbuchte. Mit dem Treffer im Rücken spielte der Tabellendritte seiner Favoritenrolle entsprechend auf und erarbeitete sich eine weitere Möglichkeit durch Havertz (13.), der umgehend das 2:0 durch Mount folgte (14.).

Dass die Canaries, die selbst nur durch zwei ungefährliche Distanzschüsse auf sich aufmerksam machten (18., 21.), vor der Pause nicht noch höher in Rückstand gerieten, lag an allein an weiteren erfolglosen Versuchen der Londoner durch Mount (22.), Christensen (28.) und Kovacic (39.).

Norwich dreht auf, wird aber nicht zwingend

Folgerichtig gab es bei den Hausherren in der Pause zwei Wechsel, die das Spiel des Tabellenschlusslichts merklich belebten. Immer besser gelang es Norwich nun, offensive Entlastung zu schaffen, wobei aber zunächst die letzte Präzision fehlte. Es blieb bei Halbchancen durch Rashica (52.) und Pukki (57.). Wirklich gefährlich wurden deshalb erstmal wieder die Gäste, die durch Mount erneut die Vorentscheidung verpassten (49.).

Havertz kontert Pukkis Elfmeter

In der Folge blieben die Canaries jedoch das präsentere Team und belohnten sich nach einem VAR-Einsatz, der Chalobahs Handspiel im eigenen Strafraum aufdeckte, durch Pukki mit dem Anschlusstreffer vom Punkt (69.). Anschließend gelang es den Gastgebern aber nicht mehr, gefährlich vor das Tor von Mendy zu kommen. Stattdessen waren es in der Schlussphase die Blues, die zunächst zweimal knapp an der Entscheidung vorbeischrammten (83., 86.), ehe Havertz selbige in der 90. Minute herbeiführte.

Die Blues reagieren somit sportlich erfolgreich auf das Aussetzen des Hauptsponsors "Three" und behaupten den dritten Tabellenplatz, bevor am Sonntag (15 Uhr) gegen Newcastle weitere Punkte im Kampf um die Champions League folgen sollen. Norwich bleibt währenddessen Tabellenletzter und muss zeitgleich zu Chelsea in Leeds möglichst punkten.