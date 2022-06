Norweger Straus wird neuer Cheftrainer beim FC Bayern

Die Frauen des FC Bayern München haben einen neuen Cheftrainer gefunden: Der Norweger Alexander Straus (46) kommt vom norwegischen Meister Sandviken/Brann, den er 2021 zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte und überlegen zum Titel geführt hatte.

Der neue Münchner Cheftrainer, der in der bayerischen Landeshauptstadt Vorgänger Jens Scheuer beerbt, wird am 18. Juli am FC Bayern Campus in die Saisonvorbereitung starten.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Alexander Straus für den FC Bayern gewinnen konnten", wird Karin Danner, Abteilungsleitung Frauenfußball beim FCB, zitiert: "Er bringt langjährige und vielseitige Erfahrungen auf Topniveau mit. Alexander zeichnet aus, Spielerinnen und Mannschaften weiterentwickeln zu können. Für uns wie unseren neuen Cheftrainer wird das ein Neustart, in dem eine große Chance liegt."

Auch Bianca Rech, Sportliche Leitung bei den Bayern-Frauen, ist angetan von der Lösung: "Alexander Straus ist ein sehr ambitionierter Trainer, der mit seiner Idee, Fußball spielen zu wollen, hervorragend zum FC Bayern passt. Mit einem internationalen Blickwinkel und Erfahrungen aus unterschiedlichsten Bereichen werden wir mit ihm weiter wachsen können."

17 Siege aus 18 Spielen

Auf dem Weg zur historischen ersten Meisterschaft gewann Straus mit Sandviken/Brann 17 von 18 Partien und spielte nur einmal unentschieden - das bedeutete Landesrekord. Auch in der aktuellen Saison gewann Brann zwölf seiner 14 Spiele (ein Remis, eine Niederlage).

Jeweils mehrere Jahre war er Cheftrainer der norwegischen U-23- und U-19-Frauen-Nationalmannschaft, außerdem Co-Trainer des männlichen Erstligisten, damaligen Vizemeisters und Europa League-Teilnehmers Strömsgodset TF sowie Cheftrainer des Männer-Zweitligavereins Nest-Sotra IL.

Ich werde sicher nicht alles auf den Kopf stellen. Alexander Straus

"Ich kann es kaum erwarten, dass meine Zeit als Cheftrainer beim FC Bayern beginnt und freue mich sehr auf den Trainingsstart", gesteht Straus: "Als Teil eines großen Klubs wie dem FC Bayern muss es immer unser Ziel sein, jeden Wettbewerb zu gewinnen, an dem wir teilnehmen. Wir haben eine Mannschaft mit sehr, sehr guten Spielerinnen und ich habe größten Respekt vor der Arbeit, die der vorherige Trainer Jens Scheuer und sein Stab hier geleistet haben. Ich werde sicher nicht alles auf den Kopf stellen, sondern versuchen, die Mannschaft Stück für Stück weiterzuentwickeln."