"Norris schockt Champion Verstappen"

McLaren-Pilot Lando Norris hat zum ersten Mal ein Formel-1-Rennen gewonnen. Der Brite verwies in Miami Weltmeister Max Verstappen auf Rang zwei und beendete damit etwas überraschend die Siegesserie des Red-Bull-Piloten. Dazu schreiben internationale Medien ...

Großbritannien:

"The Sun": "Der Brite Lando Norris gewinnt seinen ersten F1-Grand-Prix und schockt Champion Max Verstappen in Miami."



"The Guardian": "Dieser Moment hat lange auf sich warten lassen, aber Norris hat ihn sich verdient und endgültig bewiesen, dass er mit der entsprechenden Ausstattung mehr als in der Lage ist, Weltmeister Max Verstappen auszustechen."



"Daily Mail": "Donald Trump, der seine berühmte rote Kappe trug, wäre der Letzte, der glauben würde, er könne die Formel-1-Meisterschaft nicht wieder groß machen. Es war sein erster bekannter Besuch bei der weltweit führenden Rennserie, und er war Gast von McLaren. (...) Und wie von Zauberhand gewann Lando Norris sein erstes Rennen an einem sonnigen Tag in Miami."

USA:

"Miami Herald": "Ein verbessertes Auto unterstützt einen Fahrer, der noch nie einen Grand Prix gewonnen hat, dabei, eine der dominantesten Siegesserien eines Fahrers in einem von Dominanz geprägten Sport zu beenden. Das war der F1-Grand Prix 2024 am Sonntag in Miami (...)."

Spanien:

"Marca": "Es ist der erste F1-Sieg für den jungen Briten von McLaren, der sich in Florida endgültig als großer Star des Motorsports etabliert hat, in einem Rennen, bei dem ihm das Safety Car entscheidend half, das er dann aber auf dem Asphalt gewann."



"Mundo Deportivo": "Die Verbesserungen von McLaren funktionierten perfekt und ließen Verstappen und Red Bull absolut schlagbar erscheinen, etwas, das schon lange nicht mehr zu sehen war."

Österreich:

"Kronen Zeitung": "Die Formel 1 hat einen neuen Grand-Prix-Sieger! 15 Mal war Lando Norris bereits aufs Stockerl gefahren, nie hatte es zu einem Sieg gereicht. Bis Sonntag"

Schweiz:

"Blick": "Beim dritten Miami-GP der Geschichte heißt zum ersten Mal der Sieger nicht Max Verstappen. (...) Faustdicke Überraschung in Miami! Dominator Max Verstappen muss sich geschlagen geben."