Noch keine Entwarnung: Weiter Bangen um Wagner

Im Achtelfinale gegen Montenegro war Franz Wagner nach einem Foul beim Wurf im dritten Viertel umgeknickt. Wie lange der 21-Jährige fehlen wird, ist weiter offen.

Laut Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert wird es frühestens am Montag konkrete Neuigkeiten zur Verletzung von NBA-Jungstar Franz Wagner und dessen Einsatzchancen im EM-Viertelfinale geben. "Ich kann es nicht beantworten. Wir werden morgen ein bisschen mehr wissen. Er hat einen verstauchten Knöchel - die Ernsthaftigkeit ist schwer zu sagen. Wir werden das morgen herausfinden. Wenn er nicht spielt, müssen wir einen Ersatz finden", sagte der 63 Jahre alte Herbert am Sonntag in einer Medienrunde in Berlin.

Der 21-jährige Wagner war beim 85:79-Sieg gegen Montenegro am Samstag umgeknickt und musste ausgewechselt werden. Co-Kapitän Johannes Voigtmann spielte dagegen, obwohl er leicht krank war. "Wir müssen sehen, wie es ihm geht. Jo ist ein guter und wichtiger Spieler dieses Team", sagte Herbert. Er sei aber zuversichtlich, dass es bis zum Viertelfinale am Dienstagabend (gegen Tschechien oder Griechenland, 20.30 Uhr) reiche. Bei Wagner ist der Einsatz genauso offen wie bei Nick Weiler-Babb, der mit Schulterproblemen kämpft und am Samstag nicht dabei war.