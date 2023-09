"Nicht nur vorne in der Box stehen": Das steckt hinter Mauses Treffsicherheit

Nach dem Wechsel der beiden Torgaranten Tobias Bech und Patrick Schmidt stand der FC Ingolstadt im Sommer vor der schwierigen Aufgabe, deren Treffer zu kompensieren. In Jannik Mause scheint der perfekte Ersatz gefunden zu sein.

Keine Anlaufschwierigkeiten: Jannik Mause erzielte nach seinem Wechsel aus der Regionalliga bereits sechs Treffer in sieben Spielen in der 3. Liga. IMAGO/Stefan Bösl

Für den FC Ingolstadt, momentan auf Platz vier in der 3. Liga, läuft es immer besser. Auf anfängliche Startschwierigkeiten folgten sechs Punkte aus den letzten beiden Partien gegen den TSV 1860 München und am vergangenen Sonntag beim SC Freiburg II - damit belegen die Schanzer momentan den sechsten Platz in der Tabelle. Verdanken haben sie die positive Momentaufnahme vor allem einem: Sommerneuzugang Jannik Mause, der bislang überzeugend aufspielt.

Ingolstadts vermeintliches Stürmerproblem

Mit dem Weggang der beiden Goalgetter aus der vergangenen Saison standen die Schanzer im Sommer vor einem echten Problem: Wie sollte man Tobias Bech und Patrick Schmidt, die gemeinsam 23 der insgesamt 54 Tore erzielten, ersetzen?

Gelöst wurde dieses Problem im Vorfeld für viele nicht zufriedenstellend, kamen die neuen Stürmer doch allesamt aus der 4. Liga. Auch die bisherige Performance lässt über weite Strecken zu wünschen übrig: Daouda Beleme, vom HSV II gekommen, erzielte in sieben Einsätzen noch kein Drittligator. Julian Kügel, vom VfB Eichstätt nach Ingolstadt gewechselt, gelang bisher lediglich ein Treffer.

Ganz anders aber Jannik Mause, der sofort einschlug. Der ehemalige Spieler von Alemannia Aachen hat bereits bewiesen, was in ihm steckt und traf in sieben Partien ganze sechsmal. Dass er damit für fast die Hälfte aller Schanzer-Tore (13) verantwortlich ist, liegt womöglich an seiner Spielweise, die darauf ausgelegt ist, "dem Gegner wehzutun und nicht nur vorne in der Box zu stehen, sondern auch viel am Spielgeschehen teilzunehmen", erklärt Mause im kicker-Interview.

Mause ballert sich an die Spitze der Torschützenliste

Durch seinen Doppelpack am vergangenen Sonntag gegen Freiburg II und seine vier Tore in den ersten sechs Partien steht der 25-Jährige im Moment an der Spitze der Torjägerliste der 3. Liga. "Dass ich nach dem 7. Spieltag die Torschützenliste anführe, spielt für mich eine eher untergeordnete Rolle", so der Goalgetter, der ergänzt: "An den Toren und am Teamerfolg lasse ich mich gerne nach der Saison messen."

Im Anschluss an den 4:1-Sieg des FCI bei Freiburgs zweiter Mannschaft wurde Mause eine weitere Ehre zuteil: Der Sommerneuzugang wurde vom kicker mit der Bestnote (1,0) ausgezeichnet und zum Spieler des Spieltags gewählt, nachdem er mit zwei Toren und zwei Assists an allen vier Treffern maßgeblich beteiligt war.

Wegweisende Aufgaben vor der Brust - macht Mause so weiter?

Macht Mause da weiter, wo er aufgehört hat, so könnte der Aufwärtstrend der Schanzer noch länger bestehen. Mit einem weiteren Sieg im Donauduell mit Aufsteiger Ulm am Samstag (30. September, 14 Uhr, LIVE! bei kicker) könnte das Team von Trainer Michael Köllner erneut einen Sprung machen und die oberste Tabellenregion angreifen.

Auf das Duell mit dem SSV Ulm 1846 folgen weitere wegweisende Spiele bei Viktoria Köln und im Audi-Sportpark gegen Jahn Regensburg, die beide aktuell in der Tabelle dicht beieinander in der gleichen Region wie der FC Ingolstadt unterwegs sind.