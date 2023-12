NFL: Der aktuelle Play-off-Stand - Ein Team bereits ausgeschieden

Nur noch fünf komplette Spieltage stehen aus in dieser Regular Season. So langsam, aber sicher werden also die 14 verfügbaren Tickets für die von allen 32 Teams Jahr für Jahr angestrebten Play-offs vergeben. Eine Mannschaft ist schon raus aus dem Rennen, was ob deren Bilanz nicht groß verwundert.

Einmal mehr wird in der NFL knallhart aussortiert: Nur 14 der 32 Teams schaffen es in die Play-offs Anfang 2024. IMAGO/Eibner