Neymar als Schütze Nummer 5 - eine fatale Entscheidung?

Neymar hätte der Held für den Halbfinaleinzug der Brasilianer werden können - und war es für einen Moment auch. Nach Kroatiens Antwort war der Star der Seleçao aber höchstwahrscheinlich zum 5. Schützen im Elfmeterschießen vorgesehen, durfte letztlich gar nicht ran - und war Sekunden nach dem Aus vollkommen bedient.

Kroatien hatte sich wie erwartet als kein leichter Gegner für Brasilien im WM-Viertelfinale entpuppt. Die Kockasti waren der Seleçao mit taktischer Geschlossenheit begegnet, nicht mit offenem Visier - und mit Torwart Dominik Livakovic, der mit vielen Paraden den Rekordweltmeister entnervt und so die Verlängerung ermöglicht hatte.

In dieser war dann zunächst die Weltklasse von Neymar aufgeblitzt: Antritt, Doppelpässe, umkurvter Keeper und überlegter Abschluss unter die Latte - 1:0. Fürs Weiterkommen hatte das jedoch nicht gereicht, weil den Kroaten mit ihrem einzigen (!) Torschuss kurz vor Ablauf der Uhr der Ausgleich gelungen war (Joker Bruno Petkovic).

Ohne Schuss und in Tränen: Der Plan mit Neymar misslingt

Das Elfmeterschießen musste demzufolge die Entscheidung bringen. Und hier entschied sich der brasilianische Trainer Adenor Leonardo Bacchi bei der Ermittlung der Schützen mit seinem Team zu folgender Reihenfolge: Rodrygo an Nr. 1, Casemiro an Nr. 2, Pedro an Nr. 3, Marquinhos an Nr. 4 und eben höchst wahrscheinlich Neymar erst an Nr. 5. Dass der Profi von Paris Saint-Germain gar nicht unter den ersten fünf Schützen befunden hatte, wäre schließlich nicht schlüssig gewesen, da der Techniker noch verfügbar war sowie als Brasiliens Schütze Nummer 1 bestens bekannt ist.

Passender Fakt dazu: Vor seinem Treffer zum 1:0 gegen die Kroaten in der Verlängerung hatte Neymar seine jüngsten sechs Treffer für Brasilien vom Punkt erzielt.

Zurück zum Elfmeterschießen: Weil hier die ersten vier kroatischen Spieler allesamt getroffen und auf der anderen Seite sowohl Rodrygo als auch Marquinhos verschossen hatten, durfte das Aushängeschild der Seleçao gar nicht mehr schießen - und Brasilien schied mit 2:4 im Elfmeterschießen dramatisch aus. Bei vier der vergangenen fünf Weltmeisterschaften war für die stolze Fußballnation nun schon in dieser Runde Schluss - und bei all diesen WM-Turnier stets gegen ein europäisches Land (Frankreich 2006, Niederlande 2010, Belgien 2018, Kroatien 2022 im Viertel- sowie gegen Deutschland 2014 im Halbfinale), die letzte Finalteilnahme datiert aus dem Jahr 2002.

Die Folge waren Stille und Entsetzen auf den Rängen der bis dato frenetisch anfeuernden und nach Neymars zwischenzeitlichem 1:0 lautstark feiernden Fans, Stille und Entsetzen bei den Protagonisten auf dem Feld, Stille und Entsetzen sicherlich auch in der Heimat des sechsmaligen Titelträgers - und inmitten des Kamerabildes pures Entsetzen auch bei Neymar. Der 30-Jährige sackte direkt nach dem Ausscheiden gen Boden, brach in Tränen aus und wurde minutenlang von Teamkameraden und auch Gegnern aufgemuntert - so etwa auch vom Sohn von Ivan Perisic, der dem Fußballidol vieler junger Brasilianer die Hand gab.

CR7 ist auch bekannt als Nummer 5

Anhänger und Beobachter dieses Spiels drückten in der Folge in den sozialen Kanälen ihren Unmut über das Nicht-Erscheinen von Neymar im Elfmeterschießen auf. Für viele hätte der Ankerspieler der Brasilianer direkt als Schütze Nummer 1 vorgehen sollen.

Offenbar wollte Neymar als gefeierter Mann dastehen, sollte im Falle eines fünften Elfmeters sein Versuch sitzen und zugleich im Optimalfall der Schlüssel fürs Halbfinale sein, so die Meinung vieler. Geklappt hatte das in der Vergangenheit auch schon: 2014 im Achtelfinale gegen Chile etwa war der extravagante Profi als Schütze Nr. 5 aufgetreten, hatte verwandelte und seine Nation neben dem folgenden Fehlschuss des Gegners (Gonzalo Jara) eine Runde weiter geschossen. Im olympischen Endspiel 2016 gegen Deutschland hatte Neymar ebenfalls - nach einem vorangegangen Fehlschuss von Nils Petersen - als fünfter Schütze verwandelt und durfte sich als Gold-Held feiern lassen.

Dass diese Taktik aber auch schiefgehen kann, hat sich nun gezeigt. Diskussionen darüber gibt es immer mal wieder, da auch Cristiano Ronaldo als Elfmeterexperte schon einige Male als fünfter Schütze ans Werk gegangen ist - und zum Beispiel neben einem goldenen letzten Treffer im WM-Viertelfinale 2006 gegen England auch schon wie Neymar gar nicht antreten durfte (EM 2012, Halbfinale gegen Spanien). Apropos 2006: Hier hatte sich die italienische Nationalmannschaft im WM-Finale 2006 entschieden, direkt als Schütze Nr. 1 mit Experte Andrea Pirlo zu starten - was letztlich der Startschuss im Thriller zum Titel gewesen war.