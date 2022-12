Brasilien scheidet aus - Livakovics Spickzettel macht sich erneut bezahlt

Kroatien steht im Halbfinale der WM. Am Freitag gewann der Vizeweltmeister im Elfmeterschießen mit 4:2 gegen Brasilien und zog in die Runde der letzten Vier ein. In der Verlängerung schlug erst die Stunde von Neymar, doch am Ende war es erneut Livakovic, der in einer Jubeltraube versank.

Dominik Livakovic pariert gegen Rodrygo. imago images