Neuer Mann für die Verteidigung: Arminia verpflichtet Belkahia

Arminia Bielefeld hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison bekanntgegeben. Vom TSV 1860 München kommt Innenverteidiger Semi Belkahia ablösefrei auf die Alm.

Nachdem Belkahia seinen auslaufenden Vertrag bei den Löwen nicht verlängerte, gab es Spekulationen um einen Wechsel zum FC Ingolstadt zu Ex-Trainer Michael Köllner. Der Weg, den sein ehemaliger Teamkollege Yannick Deichmann gegangen ist. Doch nun steht der Wechsel auf die Alm zur Arminia an, wo Belkahia dabei helfen soll, den Neuaufbau anzugehen, nachdem die Ostwestfalen von der Bundesliga bis in die 3. Liga durchgereicht wurden.

Belkahia soll beim Neuaufbau helfen

Michael Mutzel, Geschäftsführer Sport bei der Arminia, ist zuversichtlich ob des Transfers: "Mit Semi verpflichten wir einen Spieler, der über viel Erfahrung in der 3. Liga verfügt und dort bereits über eine lange Zeit konstant gute Leistungen abgerufen hat. Ich kenne Semi schon lange, habe seine Entwicklung und seine Leistungsdaten seither immer im Blick behalten und traue ihm bei uns den nächsten Schritt zu." Arminias neuer Cheftrainer Michel Kniat ergänzt: "Semi kennt die Liga sehr gut und weiß genau, welche Qualitäten auf seiner Position gefragt sind. Die Gespräche mit ihm waren super und ich bin davon überzeugt, dass er sich hier schnell zurechtfinden wird."

Der gebürtige Münchner wechselte als 16-Jähriger vom FC Bayern zur TSG Hoffenheim. Im Kraichgau spielte er in der U-17- und U-19-Bundesliga, nach seinem Abitur kehrte er in die Heimat zurück, spielte dort zunächst beim VfR Garching in der Regionalliga Bayern, um ein Jahr später zum TSV 1860 zu wechseln. Seit 2018 spielte er nun für die Löwen, absolvierte in der Zeit 75 Partien - 73 in Liga drei, zwei davon im DFB-Pokal - dabei gelangen ihm fünf Tore und zwei Assists. Ein Kreuzbandriss warf den damals 21-Jährigen lange Zeit aus der Bahn, von dem er sich aber erholen und zu alter Stärke zurückfinden konnte.

Belkahia: "Hatte sofort ein gutes Gefühl"

Zu seinen Stärken zählen seine Zweikampfpräsenz sowie sein Kopfballspiel - auch dank einer Körpergröße von 1,93 m. Aber auch am Ball und in der Spieleröffnung stellt er seine Qualitäten regelmäßig unter Beweis. "Ich hatte nach den Gesprächen sofort ein gutes Gefühl und ich bin bereit, ein Teil des Neuanfangs der Arminia zu sein. Das wird eine spannende Herausforderung und ich freue mich, dass es jetzt los geht", wird Belkahia in der Pressemitteilung der Arminen zitiert.

Belkahia ist nach Sam Schreck, Louis Oppie und Can Özkan der vierte Neuzugang bei der Arminia.