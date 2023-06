Offiziell: Ingolstadt verpflichtet Deichmann

Seit geraumer Zeit galt es als offenes Geheimnis, nun hat der FC Ingolstadt Vollzug gemeldet und die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Yannick Deichmann bekannt gegeben.

Der 28-Jährige kommt vom Ligarivalen TSV 1860 München, wo er zuletzt zwei Jahre aktiv war. Deichmann bringt eine Menge Drittligaerfahrung mit - in 125 Einsätzen für 1860, Lübeck und den VfR Aalen kommt er auf 16 Tore und elf Vorlagen.

Beim FCI trifft Deichmann auf seinen ehemaligen Trainer Michael Köllner, der in der abgelaufenen Saison nach seiner Entlassung bei den Münchener Löwen bei den Schanzern angeheuert hat. Aus der Ingolstädter Pressemittteilung geht hervor, dass "die Tinte schon vor Saisonende seit Mitte Mai trocken" sei.

Deichmann ist variabel einsetzbar

Ingolstadts Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer freut sich darüber, "dass wir mit Yannick Deichmann einen Spieler in unseren Reihen begrüßen dürfen, der sowohl in der Offensive als auch der Defensive mehrere Positionen bekleiden kann. Er ist ein bodenständiger Fußballer mit einer herausragenden Mentalität, der zudem über reichlich Drittliga-Erfahrung verfügt. Wir sind überzeugt davon, dass er aufgrund seiner Einstellung auf und neben dem Platz in unserem Team eine wichtige führende Rolle einnehmen wird."

Deichmann selbst ist "überglücklich, ab der kommenden Spielzeit das Wappen des FC Ingolstadt 04 auf der Brust zu tragen. Jetzt werde ich mich mit allem, was mich ausmacht, den Zielen unseres Klubs verschreiben."