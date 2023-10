Neue Offensivpower für die Alemannia: Pagliuca wechselt an den Tivoli

Kurz vor dem Traditionsduell mit Fortuna Köln am heutigen Freitagabend, ist Alemannia Aachen noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden und hat Kilian Pagliuca verpflichtet. Der 27-jährige Offensivspieler soll die Angriffsreihe nach dem Ausfall von Sascha Marquet ergänzen.

So hatte sich Alemannia Aachen den Start in die neue Saison sicher nicht vorgestellt. Nach neun Partien steht der selbsternannte Titelaspirant mit elf Zählern lediglich im Tabellenmittelfeld. Kurz vor dem Traditionsduell mit Fortuna Köln zum Auftakt des 10. Spieltages hat die Alemannia nun noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Kilian Pagliuca wechselt mit sofortiger Wirkung an den Tivoli.

Der 27-jährige Offensivmann hatte zuletzt schon als Probespieler einige Trainingseinheiten für Aachen absolviert und kam auch im Testspiel gegen Eintracht Hohkeppel Ende September (4:2) zum Einsatz. Nun hat der gebürtige Schweizer, der zuletzt beim Nordost-Regionalligisten Chemnitzer FC unter Vertrag stand, in Aachen unterschrieben. Pagliuca soll damit den wohl noch länger andauernden Ausfall von Sommerneuzugang Sascha Marquet, der weiterhin mit Achillessehnen-Problemen zu kämpfen hat, kompensieren.

Erfahrung soll Aachen weiterhelfen

Pagliuca bringt reichlich Erfahrung mit an den Tivoli, wurde er in der Jugendabteilung von Servette Genf und später in der U 19 von Olympique Lyon ausgebildet. 2018 wechselte er schließlich nach Deutschland und sammelte für den Hallescher FC und Carl Zeiss Jena 39 Einsätze in der 3. Liga. Im Jahr 2021 schloss sich der 27-Jährige schließlich dem Chemnitzer FC an und lief 64-mal in der Regionalliga Nordost auf.

"Im Sommer war Kilian schon interessant für uns und nun hat es sich ergeben, dass wir ihn doch noch verpflichten können. Da Sascha Marquet voraussichtlich noch länger ausfallen wird, wollten wir in der Offensive noch einmal nachlegen. Dafür haben wir mit Kilian eine sehr gute Lösung gefunden", erklärt Alemannia-Geschäftsführer und Sportdirektor Sascha Eller.

Pagliuca selbst freut sich auf die neue Aufgabe: "Wir waren schon länger im Austausch mit Sascha. Aufgrund dieser guten Gespräche mit ihm und schließlich mit dem Trainer habe ich mich entschieden, hier zu unterschreiben. Ich hatte das Gefühl, dass der Verein mich wirklich möchte. Zudem kennt der Trainer mich aus der vergangenen Saison, als wir gegeneinander gespielt haben. Ich freue mich sehr nun hier in Aachen zu sein." Ob Pagliuca schon am heutigen Freitag im Traditionsduell mit Fortuna Köln zum Einsatz kommen wird, bleibt abzuwarten.