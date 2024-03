Neue "gesamtsportliche Leitung": Laars wird starker Mann in Babelsberg

Der SV Babelsberg stellt wichtige Weichen neu: Björn Laars übernimmt künftig als gesamtsportlicher Leiter im Verein und soll damit die erste Mannschaft und den Nachwuchsbereich verantworten. Die Potsdamer bestätigen zudem ihren Lizenzantrag für Liga 3.

Mehr zur Regionalliga Nordost News

Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistik

Man wolle künftig seine sportlichen Potenziale besser steuern, meldet der SV Babelsberg am Dienstag in einer Pressemitteilung, und führt dafür die Leitung der ersten Mannschaft sowie für die Nachwuchs-Leistungsbereiche bei einer Person zusammen: Mit Björn Laars übernimmt diese Rolle jemand, "der mit dem SVB bestens vertraut ist und sich mit der Aufgabe zu 100 Prozent identifiziert". Laars kenne die Möglichkeiten, Ressourcen und Ansprüche des Vereins, "um mit Gestaltungswillen aber auch der nötigen Fürsorge arbeiten zu können".

Tatsächlich übte der heute 49-Jährige schon verschiedene Rollen in Babelsberg aus: So war er bereits Spieler, Geschäftsführer, Vorsitzender und Interimstrainer bei den Filmstädtern, nun übernimmt er als Sportlicher Leiter und soll beim SV Babelsberg den nächsten Schritt planen. Die erste Mannschaft bleibe dabei das Aushängeschild, denn dafür habe man in den vergangenen Jahren bereits viel investiert: "Der Etat für die erste Mannschaft ist der höchste der vergangenen zehn Jahre. Dieses Niveau soll gehalten werden, um mit diesen finanziellen Rahmenbedingungen die sportliche Entwicklung unserer Mannschaft weiter voranzutreiben", heißt es.

Die Qualifizierung der Nachwuchsarbeit solle "behutsam und maßvoll" fortgesetzt werden: Zusätzliches Förder- und Schwerpunkttraining, verstärkte Trainingsteilnahme bei der ersten Mannschaft sowie eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Trainer-Teams werden hier genannt.

Lizenzunterlagen eingereicht

"Ich werde als Bindeglied zwischen den Gremien und dem sportlichen Bereich fungieren. Neu und positiv daran ist, dass es nur noch einen Ansprechpartner gibt, was die Kommunikation vereinfacht", sagt Laars selbst und kündigt an, im ersten Schritt viele Gespräche zu führen, um einerseits den Kader der ersten Mannschaft für die neue Saison vorzubereiten und andererseits die Struktur im Nachwuchs anzupassen.

Jüngst hätten die Verantwortlichen zudem an den Lizenzunterlagen für die 3. Liga gearbeitet und diese fristgerecht eingereicht - auch als "Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung der sportlichen Leistung unseres Teams" und gleichzeitig als "hilfreicher und wichtiger Erkenntnisprozess".

"Er zeigt uns, dass es der richtige Weg ist, behutsam auf die Gesamtsituation, die Zahlen und unser Potenzial zu schauen. Unserem Verein wurde im Rahmen der Wirtschaftsprüfung im Lizenzierungsverfahren attestiert, dass in allen Bereichen saubere Arbeit geliefert wird." Da Geldquellen beschränkt seien, werde man die Entwicklungsmöglichkeiten aber auch in Zukunft "realistisch" einschätzen.