"Netter Name": Nischalke wechselt auf Leihbasis zum BVB II

Wenige Tage vor dem Start der neuen Drittliga-Saison hat Borussia Dortmund II einen Neuzugang vermeldet. Jermain Nischalke (20) kommt auf Leihbasis vom 1. FC Nürnberg.

Mit seinem Nachnamen hat Jermain Nischalke einigen BVB-Anhängern aufgrund der Dortmunder Rivalität mit dem FC Schalke bereits ein Lächeln ins Gesicht zaubern können, doch auch auf dem Feld wusste der Neuzugang der Borussia in der Vergangenheit eindrucksvoll zu überzeugen. Nischalke ist nach Paul-Philipp Besong bereits der zweite Spieler, der in diesem Sommer aus Nürnberg nach Dortmund wechselte.

Profivertrag nach starken Auftritten in der Regionalliga

Zur Winterpause der vergangenen Saison hatte der 20-jährige Berliner für die Regionalligamannschaft des 1. FC Nürnbergs nach 20 Einsätzen bereits neun Treffer sowie sechs Vorlagen auf seinem Konto, im Dezember des vergangenen Jahres erfolgte schließlich die Unterschrift seines ersten Profivertrags beim Club. Für das Zweitliga-Team der Nürnberger lief Nischalke anschließend dreimal auf - ein Tor im deutschen Unterhaus gelang ihm dabei nicht.

Nach zehn weiteren Scorern (neun Tore, ein Assist) in der Regionalliga Bayern wird der Stürmer fortan für die Zweitvertretung der Schwarz-Gelben auf Torejagd gehen - vorübergehend für ein Jahr auf Leihbasis. Im Zuge der Vermeldung des Transfers gaben die Borussen jedoch auch bekannt, dass sie sich für Nischalke eine Kaufoption sichern konnten.

Dortmund hat Nischalke "schon eine ganze Weile" auf dem Schirm

"Wir freuen uns, dass wir den Transfer so kurzfristig realisieren konnten. Wir beobachten Jermain schon eine ganze Weile, sind von seinen Qualitäten überzeugt und sind uns sicher, dass er uns helfen kann", wird Ingo Preuß, Sportlicher Leiter der BVB-U-23, auf der Vereinswebsite zitiert.

Nachdem sich einige Fans des BVB bereits in der Vergangenheit die Verpflichtung des 1,93 Meter großen Angreifers aufgrund seines speziellen Nachnamens gewünscht hatten, nutzten die Dortmunder derweil die Gelegenheit via Social Media und präsentierten den talentierten Neuzugang mit einem Video samt der passenden Überschrift: "Netter Name".