Ein "Dortmunder Junge" kehrt zurück : Besong stürmt wieder für den BVB

Nach dem erneuten Klassenerhalt bauen die Dortmunder den Kader der U 23 in der Sommerpause um - mit einem alten Bekannten: Paul-Philipp Besong verstärkt die Offensive der Borussia.

Will bald wieder mit dem BVB jubeln: Rückkehrer Paul-Philipp Besong. IMAGO/Jan Huebner

Wie bei zweiten Mannschaften üblich, verändert sich auch in diesem Transfersommer das Gesicht der Dortmunder U 23. Für die dritte Drittliga-Spielzeit in Serie hat der Tabellen-13. der abgelaufenen Saison nun einen langjährigen Dortmunder zurückgeholt. Angreifer Paul-Philipp Besong hat bei der Borussia einen Vertrag bis Juni 2025 unterschrieben. Das teilten die Dortmunder am Freitag mit.

"Paul ist als Dortmunder Junge bekannt und wollte unbedingt wieder in Schwarzgelb spielen. Wir sind uns sicher, dass wir viel Spaß an ihm haben werden", freut sich Ingo Preuß, Sportlicher Leiter beim BVB II, über den 22-jährigen Mittelstürmer, der zwischen 2009 und 2019 bereits zehn Jahre das schwarz-gelbe Trikot trug.

Zehn Jahre in der BVB-Jugend - 2019 A-Junioren-Meister

Im Jahr 2019 gewann der gebürtige Fröndenberger mit dem BVB die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft, mit einem Doppelpack im Finale binnen fünf Minuten hatte Besong daran entscheidenden Anteil. Anschließend wechselte der mittlerweile 22-Jährige zum 1. FC Nürnberg, in der vergangenen Saison verliehen die Franken den Offensivmann an Erzgebirge Aue. Bei den Veilchen kam Besong in der 3. Liga 31 Mal zum Einsatz, erzielte dabei fünf Tore und bereitete zwei weitere vor.