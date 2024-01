"Natürlich nicht so angenehm": Viel Bewegung beim FV Illertissen

Der FV Illertissen spielt eine stabile Saison in der Regionalliga Bayern, liegt auf Platz sechs jenseits von Gut und Böse. Die Winterpause bei den bayerischen Schwaben war dennoch alles andere als ruhig.

Mehr zur Regionalliga Bayern Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

"Wenn die stade Zeit vorüber ist, wird's auch wieder ruhiger" - das wusste einst schon Karl Valentin. Nun, der umgangssprachliche Begriff "stade Zeit" ist im wesentlichen vielleicht in Bayern gerade noch geläufig, dort jedoch nicht wirklich gebräuchlich. Stad, übersetzt ruhig beziehungsweise still, waren die letzten Wochen beim FV Illertissen ganz bestimmt nicht.

Bekanntlich wurde Holger Bachthaler zwischenzeitlich heiß beim TSV 1860 München als neuer Übungsleiter gehandelt. "Ich bin weiter der Trainer in Illertissen und will auch nicht länger das Thema sein", kommentiert Bachthaler die Schlagzeilen der letzten Wochen. Überhaupt gehe es nun um den Kader und die restliche Saison, wiegelt der FVI-Coach ab. "Man muss ja immer mit so was rechnen, wenn man einen Fußballlehrer beschäftigt", kommentiert Vater Karl-Heinz Bachthaler das Liebeswerben aus der bayerischen Landeshauptstadt. Zumindest auf Trainersuche muss Bachthaler Senior, einst selbst in eben dieser verantwortlichen Funktion an der Illertisser Außenlinie, nun doch nicht gehen.

Gleichwohl haben die Schwaben gleich sechs Abgänge, immerhin vier davon aus dem engsten Regionalliga-Fundus, in der Winterpause zu verkraften. Marco Mannhardt, er wechselte erst vor einem Jahr von der Isar an die Iller. Beim FC Bayern und den Münchner Löwen ausgebildet, verändert sich der Mittelfeldakteur jetzt in die 3. Liga zum SC Verl. Maurice Strobel verlässt aus beruflichen Gründen, nach sieben Jahren, die Illertisser in Richtung Verbandsligist SSV Ehingen Süd. Von dort kam übrigens vor einigen Jahren FVI-Überflieger Semir Telalovic. Der Angreifer spielt mittlerweile für die Blackburn Rovers auf der britischen Insel. Hannes Pöschl kickt künftig für den württembergischen Verbandsligisten TSV Berg kickt.

Ebenfalls wegen einem neuen Job kann Pöschl die weiten Anfahrten aus dem oberschwäbischen Ravensburg zu den Illertisser Trainingseinheiten nicht mehr stemmen. In seine fränkische Heimat zurückkehren wird mit Kevin Frisorger ein weiterer Hochkaräter aus dem Kader der Vöhlinstädter. Er war, auch erst vor einem Jahr vom FK Pirmasens nach Illertissen gekommen. Frisoger wird ein Schnüdel, schnürt künftig für den Ligakonkurrenten und dem unmittelbar in der Tabelle vor dem FV Illertissen platzierten FC Schweinfurt die Fußballstiefel.

Neuzugänge sollen kommen

"Das ist natürlich nicht so angenehm für uns, hat aber nichts mit einer finanziellen Schieflage zu tun", betont Holger Bachthaler. Man müsse stattdessen die jeweilige sowie persönliche Situation der Spieler genauer betrachten, empfiehlt er. Man hole junge Spieler und entwickle die dann weiter. Bachthaler Junior wundert sich nicht wirklich über die augenblickliche Gemengelage. "Das entspricht halt unserer Philosophie" - man habe trotzdem noch hohe Qualität in den Trainingseinheiten und sei sehr optimistisch für die restliche Spielzeit.

Auch wenn mit dem 19-jährigen Denis Milic ein Stürmer aus der eigenen U 23 fest in den Regionalliga-Kader aufrückt und zudem mit Maximilian Seemüller und Patrick Ekinci - beide ebenfalls aus der Illertisser Landesligatruppe - zwei weitere Nachwuchsspieler in den Fokus rücken , will Karl-Heinz Bachthaler noch auf dem Transfermarkt tätig werden. "Vielleicht können wir schon am Montag oder Dienstag etwas vermelden", hofft der FVI-Sportdirektor.

Die Neuen müssten auf jeden Fall ins Konzept und nicht zuletzt vor allem ins schwäbische Budget passen. "Anders geht es ja auch nicht", sagt Bachthaler. Da die Planungen für die nächste Saison bereits laufen, wünscht er sich, dass die Neuzugänge Verträge mit mindestens anderthalb Jahren Laufzeit unterschreiben. "Wir haben den Vorteil, dass wir keinen wirklichen Druck haben", ergänzt Holger Bachthaler und spielt damit auf die komfortable Tabellensituation der Blau-Weißen an.