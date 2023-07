Nächster Top-Transfer für Oberhausen: Niemeyer kommt aus Essen

Wenige Tage vor dem Saisonauftakt in der Regionalliga West hat Rot-Weiß Oberhausen noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Vom Drittligisten Rot-Weiss Essen kommt Michel Niemeyer zu den Kleeblättern - nach Moritz Stoppelkamp und Oguzhan Kefkir bereits der dritte namhafte Neuzugang.

Rot-Weiß Oberhausen scheint gerüstet für die neue Regionalliga-Saison. Im letzten Testspiel der Vorbereitung konnte die Mannschaft von Jörn Nowak einen deutlichen 5:0-Sieg gegen den SV Sonsbeck einfahren. Mit von der Partie waren dabei unter anderem die beiden Top-Neuzugänge Moritz Stoppelkamp und Oguzhan Kefkir.

Kefkir war im Sommer als "absoluter Wunschspieler" von Rot-Weiss Essen zu den Kleeblättern gewechselt, Stoppelkamp, der in seiner Karriere über 400-mal Profi-Luft schnupperte, wurde ebenfalls als Transfer-Kracher begrüßt. Wenige Tage vor dem Rundenstart hat der Tabellensiebte der Vorsaison nun sogar einen weiteren namhaften Transfer eingetütet. Michel Niemeyer wechselt von Rot-Weiss Essen nach Oberhausen.

"Bin voller Vorfreude"

Der 27-jährige Linksverteidiger wurde in der Jugend des 1. FC Magdeburg ausgebildet, von wo aus er in die U 19 von RB Leipzig wechselte. Nach zwei Saisons in Leipzig kehrte Niemeyer zurück nach Magdeburg. In seiner Zeit beim 1. FCM und später auch Wehen Wiesbaden konnte er 39 Einsätze in der 2. Bundesliga und 76 Einsätze in der 3. Liga sammeln.

In Essen war sein Vertrag zur neuen Saison ausgelaufen. Seitdem trainierte Niemeyer als Trainingsgast in Oberhausen mit und überzeugte die Verantwortlichen schließlich von einer Verpflichtung. "In den letzten Wochen habe ich mich in der Mannschaft und im Umfeld sehr wohl gefühlt. Ich freue mich, dass wir uns einigen konnten, und bin voller Vorfreude auf den Saisonstart. Wir wollen in dieser Spielzeit mit den Fans gemeinsam viel erreichen", freut sich der Linksverteidiger auf das neue Kapitel.

Oberhausens Sportlicher Leiter Patrick Bauder sieht in Niemeyer einen Spieler, der "der Mannschaft weiterhelfen kann. Er konnte bereits viel Erfahrung in der zweiten und dritten Liga sammeln, weshalb wir sehr froh sind, ihn verpflichten zu können."