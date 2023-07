Transfer-Kracher für Rot-Weiß Oberhausen: Stoppelkamp kehrt zurück

Die Tinte ist trocken: Moritz Stoppelkamp wird ab sofort wieder für Rot-Weiß Oberhausen spielen. Am Dienstag bestätigte der Klub aus der Regionalliga West die Verpflichtung des langjährigen Duisburgers.

Als Moritz Stoppelkamp 2010 von Rot-Weiß Oberhausen zu Hannover 96 wechselte, war RWO noch Zweitligist. 13 Jahre später kehrt Stoppelkamp zu den Kleeblättern zurück und wird im zarten Alter von 36 noch mal in der Regionalliga West angreifen. Ein Transfer mit Ansage: In den vergangenen Tagen waberte sein Name bereits rund um das Stadion Niederrhein.

"Mit Moritz konnten wir einen Spieler zurück nach Oberhausen holen, der mit seiner Qualität und seiner Erfahrung die Mannschaft noch einen Schritt weiter nach vorne bringt", zeigt sich RWO-Sportchef Patrick Bauder überzeugt, dass es Stoppelkamp noch immer drauf hat. Klares Indiz: Vergangene Saison brachte es der Offensivspieler auf sieben Saisontore in 28 Drittliga-Einsätzen für den MSV Duisburg, zu dem er im Juli 2017 gewechselt war. Insgesamt sammelte der gebürtige Duisburger in seiner bisherigen Karriere die Erfahrung von 71 Bundesliga- und 223 Zweitliga-Spielen. Auch in der Europa League lief Stoppelkamp fünfmal auf, 2011/12 für Hannover.

Der Neuzugang scheint seine neu aufgeflammte sportliche Liebe mit Oberhausen mit reichlich Motivation anzugehen: "Ich habe wieder Lust auf Fußball. Einige Gesichter kenne ich noch aus vergangenen Tagen und freue mich, jetzt die Jungs kennenzulernen und dann in der Saison gemeinsam anzugreifen."