Nächster Neuling: Nagelsmann nominiert Prömel nach

Noch ein neues Gesicht für die deutsche Nationalelf: Weil Felix Nmecha ausfällt, wurde Grischa Prömel nachnominiert.

Werder Bremens Torjäger Marvin Ducksch und RB Leipzigs Torwart Janis Blaswich hatten bereits am Freitag ihre erstmalige Einladung zur deutschen Nationalmannschaft erhalten. Am Montag folgte noch ein dritter Neuling. Weil Felix Nmecha von Borussia Dortmund angeschlagen absagte, nominierte Bundestrainer Julian Nagelsmann Grischa Prömel von der TSG Hoffenheim für die anstehenden Länderspiele nach.

Wie der DFB mitteilte, erfordern Nmechas leichte Probleme im Hüftbereich "eine Belastungsdosierung". Der 23 Jahre alte Sommerneuzugang des BVB hatte im März bei der 2:3-Heimniederlage gegen Belgien erst- und bislang letztmals das DFB-Trikot getragen. Die USA-Reise im Oktober, bei der Nagelsmann seine Premiere als Nachfolger von Hansi Flick gefeiert hatte, hatte Nmecha noch verpasst.

Prömel gewann Olympia-Silber

Prömel, der dreimal für die U-21-Auswahl auflief (ein Tor), hatte 2016 unter anderem mit Leon Goretzka, Serge Gnabry, Niklas Süle und Julian Brandt bei den Olympischen Spielen in Rio de Silbermedaille gewonnen. In der vergangenen Saison war der 28-jährige gebürtige Stuttgarter wegen eines Knöchelbruchs monatelang ausgefallen, beweist seit seinem Comeback im April aber wieder seine Wichtigkeit für das Hoffenheimer Spiel. In der laufenden Spielzeit stand er an allen elf Spieltagen in der Startelf und sammelte bereits fünf Scorerpunkte (zwei Tore, drei Assists; kicker-Notenschnitt 3,73).

Am Montag wird Prömel wie die anderen Nationalspieler im Teamquartier in Frankfurt am Main erwartet. Am Freitag geht es für den DFB-Tross dann weiter nach Berlin, wo am Samstag das Testspiel gegen die Türkei ansteht. Drei Tage später trifft Nagelsmanns Mannschaft in Wien auf Ralf Rangnicks Österreicher (beide 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker).

Mit Robin Gosens (Union Berlin) und Malick Thiaw (AC Mailand) hatten vor Nmecha bereits zwei ursprünglich Nominierte abgesagt, weil sie kurz davor stehen, Vater zu werden. Für Linksverteidiger Gosens war David Raum (RB Leipzig) nachnominiert worden, für Innenverteidiger Thiaw niemand.