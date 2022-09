Nächster Abschied: Neururer schmeißt beim Wuppertaler SV hin

Der Wuppertaler SV macht momentan turbulente Zeiten durch: Am Sonntag hat der Regionalligist mitgeteilt, dass der langjährige Bundesliga-Trainer Peter Neururer seinen sofortigen Rücktritt aus dem Vorstand eingereicht hat.

Am Samstag landete der Wuppertaler SV in der Regionalliga West einen sportlichen Befreiungsschlag. Rund um das 5:1 gegen den SV Lippstadt 08 ist beim ehemaligen Bundesligisten personell jede Menge los: Am Freitag wurde die Trennung von Trainer Björn Mehnert bekannt, am Sonntag schmiss Peter Neururer hin, der im Vorstand für die Bereiche Sport und Marketing zuständig gewesen war.

Ralf Dasberg, Verwaltungsratsvorsitzender des Vereins, sagt auf der Internetseite der Wuppertaler: "Wir bedauern den Rücktritt von Peter Neururer außerordentlich und bedanken uns auch im Namen des restlichen Vorstandes für eineinhalb Jahre gute, erfolgreiche und vertrauensvolle Arbeit für unseren WSV bei ihm. Für die Zukunft wünschen wir Peter weiterhin viel Erfolg und alles Gute."

Ausgesprochen weniger harmonisch klingen die Gründe der Trennung, die die "Wuppertaler Rundschau" in Erfahrung gebracht hat: Dem Bericht zufolge sei der langjährige Bundesliga-Trainer wegen der Entwicklungen der vergangenen Tage und Wochen zurückgetreten, konkret weil Entscheidungen am Verwaltungsrat und Vorstand vorbei getroffen worden sein sollen.