Wuppertaler SV und Mehnert trennen sich

Kurz vor dem Wochenende, das dem Wuppertaler SV ein Heimspiel gegen den SV Lippstadt 08 beschert, ist eine Bombe personeller Natur geplatzt: Björn Mehnert ist nicht mehr länger Trainer des früheren Bundesligisten.

Der Wuppertaler SV wird ohne Björn Mehnert in die Zukunft gehen. Wie der Verein am Freitag verkündete, haben sich der bisherige Trainer und der Regionalligist nach einigen Gesprächen darauf verständigt, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. Die Co-Trainer Andy Steinmann und Samir El Hajjaj übernehmen übergangsweise.

Die Folge eines ernüchternden Saisonstarts mit nur zwei Siegen aus acht Spielen? Hört man Mehnerts Abschiedsworte, klingt das nicht zwingend so: "Für mich stehen in den nächsten Wochen und Monaten mit dem Fußballlehrerlehrgang und dem damit einhergehenden zweimonatigen Praktikum herausfordernde und zeitintensive Aufgaben an. Der Verein benötigt in der aktuellen Situation die volle Konzentration auf das Sportliche."

Pokalsieg und Platz drei

Auch Sportchef Stephan Küsters geht in seinem Statement auf der Internetseite der Wuppertaler nicht auf die Gründe ein, blickt hingegen auf die Anfang Dezember 2020 begonnene Amtszeit des scheidenden Coaches zurück: "Björn Mehnert hat den Verein in einer schwierigen Phase übernommen, stabilisiert, zum Niederrheinpokalsieg und im letzten Jahr auf Rang drei geführt."

Dennoch: Die Wuppertaler hatten sich vor der Saison sicherlich mehr ausgerechnet als den derzeitigen Aufenthalt im Mittelfeld, galten als ein Anwärter auf den Aufstieg. Unter anderem haben die vier Unentschieden im bisherigen Saisonverlauf dafür gesorgt, dass der Rückstand auf Platz eins bei einem Spiel mehr als Primus Preußen Münster schon neun Punkte beträgt.