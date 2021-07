Nächste Absage: Auch Duisburgs Spiel gegen Havelse fällt aus

Es hatte sich bereits angedeutet: Auch das zweite Saisonspiel des MSV Duisburg in der 3. Liga muss ausfallen.

In der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena wird am Freitag nicht gespielt. imago images/Revierfoto

Der DFB bestätigte die Absage der Partie am Montagnachmittag. Eigentlich war das Spiel zwischen den Zebras und dem Drittliga-Aufsteiger für den kommenden Freitagabend angesetzt worden.

Nachdem in den vergangenen Wochen Corona-Fälle im Team des MSV aufgetreten waren, hatte das Gesundheitsamt Duisburg am vergangenen Mittwoch eine Team-Quarantäne für die Duisburger ausgesprochen. Daraufhin war bereits das Auftaktspiel der Zebras gegen den VfL Osnabrück abgesagt worden.

Noch kein Nachholtermin

Der MSV hatte zu diesem Zeitpunkt bereits einen Antrag gestellt, auch die Partie gegen Havelse zu verlegen. Diesem gab der DFB nun statt. "Grundlage der Spielabsetzung durch den DFB ist Paragraf 15 der Durchführungsbestimmungen zur DFB-Spielordnung", heißt es in der Verbandsmitteilung. "Aufgrund der Quarantäne stehen dem MSV aktuell weniger als 16 Spieler zur Verfügung, womit die im Paragrafen verankerte Mindestgrenze unterschritten ist. Beide Klubs wurden über die Absage vorab informiert." Ein Nachholtermin steht bislang noch nicht fest.

Aktuell fallen nur vollständig geimpfte sowie genesene MSV-Spieler nicht unter die Quarantäne-Regelung. Wie der Verein am Montag mitteilte, nahm eine Kleingruppe am Montag das Training auf dem Vereinsgelände wieder auf. Der Großteil des Teams befinde sich allerdings in häuslicher Isolation und könne nur via Zoom und auf Spinning-Bikes arbeiten.