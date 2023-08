"Nachvollziehbar": Pantovic verlässt Union und schließt sich Kohfeldt an

Nach gut einem Jahr mit wenigen Einsatzzeiten ist für Milos Pantovic das Kapitel Union Berlin beendet. Der 32-Jährige wechselt zur KAS Eupen, beim belgischen Erstligisten unterzeichnete der Mittelfeldmann einen Zweijahresvertrag.

Die Zeichen standen bei Milos Pantovic zuletzt immer deutlicher auf Abschied, seit dem frühen Montagabend ist es offiziell: Der 32-Jährige verlässt Union Berlin nach gut einem Jahr und schließt sich dem belgischen Erstligisten KAS Eupen an. Wie sein neuer Klub mitteilte, unterschrieb der Mittelfeldspieler beim Team des Ex-Bundesliga-Trainers Florian Kohfeldt (Werder Bremen und VfL Wolfsburg) einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2025.

Pantovic war erst im vergangenen Sommer vom VfL Bochum, für den er in drei Jahren 100 Pflichtspiele (13 Tore) absolvierte, an die Alte Försterei gekommen. In seiner ersten Saison bei den Köpenickern konnte sich der Serbe jedoch nicht durchsetzen, kam lediglich 13-mal im deutschen Oberhaus (ein Tor) und einmal im DFB-Pokal zum Einsatz - immer als Joker. Im Mittelfeld rüsteten die Köpenicker mit Alex Kral (Spartak Moskau), Brenden Aaronson (Leeds United, Leihe) oder auch Lucas Tousart (Hertha BSC) in der Sommerpause weiter auf, weswegen sich die Chancen auf regelmäßige Einsatzzeiten für Pantovic weiter verschlechterten.

Milos hat bei uns nicht die Einsatzzeiten bekommen, die wir uns alle erhofft hatten. Oliver Ruhnert

Geschäftsführer Oliver Ruhnert kann den Schritt folglich nachvollziehen: "Milos hat bei uns nicht die Einsatzzeiten bekommen, die wir uns alle erhofft hatten. Er hat sich allerdings zu keinem Zeitpunkt hängen lassen und im Training immer gezeigt, dass er bereit ist. Der Wechsel zu Eupen ist daher nachvollziehbar."

Pantovic selbst ordnete seine Situation ähnlich ein: "Sicherlich kam ich im vergangenen Sommer mit anderen Vorstellungen hier her, aber am Ende war es trotzdem ein besonderes Jahr."

Bei seinem neuen Klub freut sich Generaldirektor Christoph Henkel auf einen "torgefährlichen" und "extrem ballgewandten Spieler, der auf mehreren Offensivpositionen eingesetzt werden kann". Der gebürtige Münchner wurde in der Jugend des FC Bayern ausgebildet, beim deutschen Rekordmeister feierte er im Oktober 2015 beim 1:0-Sieg in Bremen sein Bundesliga-Debüt.

Ein Tor zum Abschied - Nicht der erste Wechsel von Köpenick Richtung Eupen

Nach insgesamt zehn Jahren beim FCB schloss sich der Serbe im Sommer 2018 dem VfL Bochum an, mit dem er in seinem dritten Jahr den Aufstieg ins deutsche Oberhaus schaffte sowie im darauffolgenden Jahr den Klassenerhalt.

Sein letztes Spiel für die Eisernen absolvierte Pantovic am ersten Spieltag der Saison 2023/24 gegen den 1. FSV Mainz 05 - und verabschiedete sich versöhnlich. Beim 4:1-Erfolg setzte der eine Viertelstunde zuvor eingewechselte Mittelfeldmann mit seinem Treffer in der 90. Minute den Schlusspunkt. Der 32-Jährige ist zudem nicht der erste Unioner, der in diesem Sommer in Eupen anheuert: Kevin Möhwald wechselte bereits vor gut zwei Monaten von der Alten Försterei in die Wallonie. Das Kohfeldt-Team startete mit zehn Punkten aus den ersten fünf Partien in die neue Spielzeit.