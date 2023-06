Kohfeldt im Interview: "Ich habe kein Sprungbrett gesucht"

In der Bundesliga trainierte Florian Kohfeldt Bremen und Wolfsburg, nach der Trennung vom VfL war er eine Saison lang ohne Klub. Vergangene Woche trat der 40-Jährige seinen Dienst als Coach des belgischen Erstligisten KAS Eupen an, der zuletzt beinahe abstieg. Mit dem kicker spricht er über Hintergründe und Ambitionen.

Auf Ihrer vorherigen Station beim VfL Wolfsburg coachten Sie noch in der Champions League. Jetzt sind Sie zu einem Fast-Absteiger nach Belgien gewechselt. War die Verzweiflung nach einem Jahr ohne Job wirklich schon so groß, Herr Kohfeldt?

Bei oberflächlicher Betrachtung von außen lässt sich die Frage vielleicht nachvollziehen. Tatsächlich gehe ich den Schritt aber mit maximaler Überzeugung - und habe dafür Optionen ausgeschlagen, bei denen der Vereinsname auf dem Papier für Außenstehende sicher klangvoller gewesen wäre.

Und worauf beruht Ihre Überzeugung?

Auf mehreren Komponenten. Dass mich ein Wechsel ins Ausland generell reizt, habe ich häufig genug betont. Die Jupiler Pro League ist da - abseits der fünf Top-Ligen - aktuell einer der spannendsten. Sie bietet extrem viele Talente und eine hohe Physis. Speziell mit Blick auf Eupen waren die sehr guten Gespräche mit General Director Christoph Henkel, Finanzdirektor Thomas Herbert und Vorstand Andreas Bleicher absolut entscheidend. Der Klub hat einen Cheftrainer gesucht, der für eine bestimmte fußballerische Weiterentwicklung steht und parallel dazu auch einen Teil des Gestaltungsspielraums neben dem Platz ausfüllt, also bei der Entwicklung von Strukturen um die Mannschaft, der Optimierung der Nachwuchsförderung und der Kaderplanung mitarbeitet. Eupen sehe ich deshalb als ideale Station auch für meine persönliche Horizonterweiterung. Dass ich Co-Trainer Vincent Heilmann und Athletiktrainer Chris Verona mitbringen kann, spricht zudem fürs hohe Vertrauen des Klubs mir gegenüber.

Sie arbeiten jetzt seit gut einer Woche mit Ihrem neuen Team. Haben sich Ihre Erwartungen an Talent und Physis bestätigt?

Unbedingt, ja. Gerade die jungen Spieler bringen eine wahnsinnige Physis mit. Im nächsten Schritt geht es darum, dass sie lernen, diese Physis möglichst gewinnbringend einzusetzen. Also um taktische Fragen, um Organisation und Struktur. Das zu vermitteln, ist eine extrem spannende Herausforderung für mich.

Fußball wird in Belgien nach vorne gedacht, mit ganz viel Tiefe im Spiel. Florian Kohfeldt

Setzt Belgien also andere Schwerpunkte in der Nachwuchsausbildung als Deutschland: Mehr Athletik, weniger Mannschaftstaktik?

Meine ersten Eindrücke würden diesen Schluss zulassen. Aber nach der kurzen Zeit maße ich mir sicher noch keine Grundsatzurteile an. Was mir aber auffällt: Die jungen Spieler haben eine andere Erwartungshaltung als man sie bei Talenten in deutschen Profiklubs öfter vorfindet. Die Selbsteinschätzung der Jungs hier ist realistischer, die Entwicklungsbereitschaft sehr hoch, konstruktive Kritik wird eher als Hilfe empfunden.

Zur fußballerischen Weiterentwicklung des Teams: Welche Handschrift schwebt Ihnen und dem Klub da vor?

Grundsätzlich wird Fußball in Belgien nach vorne gedacht, mit ganz viel Tiefe im Spiel. Das deckt sich sowieso mit meinen Vorstellungen. Jetzt geht es darum, diesen Stil zu strukturieren. Also schon Ballbesitzfußball zu spielen, aber immer auf der Suche nach Tempo-Aktionen. Dazu kommt, dass wir eines der kleinsten Stadien der Liga haben. Nicht nur von der Zuschauerkapazität, sondern auch von den Spielfeldmaßen. Dazu passt es dann, sehr aggressiv gegen den Ball zu pressen.

Ihr Arbeitsvertrag läuft unbefristet - welcher Zeitraum bis zur Rückkehr in eine große Liga schwebt Ihnen tatsächlich vor?

Gar keiner. Würde ich so denken, bräuchte ich gar nicht erst anzufangen. Ich habe kein Sprungbrett gesucht, sondern eine erfüllende Aufgabe. Ich bin sehr sicher, diese gefunden zu haben.

Sie haben es schon angesprochen: Das Kehrwegstadion fasst nur knapp 8.400 Zuschauer. Werden Sie da nicht bald die Atmosphäre und infrastrukturellen Möglichkeiten aus Deutschland vermissen?

Dass hier vom Umfeld alles ein bis zwei Nummern kleiner ist, lässt sich nicht leugnen. Aber: Die Infrastruktur gibt alles her, was wir brauchen, um inhaltlich auf Top-Niveau zu arbeiten. Vom Trainingsplatz über medizinische Abteilung und Physios bis hin zu Köchen für die Spieler.

Katar? Wir sind kein Farmteam, sondern als Klub autonom. Florian Kohfeldt

KAS Eupen ist seit 2012 im Besitz des Staatsfonds von Katar beziehungsweise der dort ansässigen Aspire Academy. Welche Auswirkungen hat das auf Ihre Trainerarbeit?

Keine. Wir sind kein Farmteam, sondern als Klub autonom. Wir haben aktuell keinen katarischen Spieler im Kader, und es gibt auch keinerlei Vorgaben in diese Richtung. Wobei man sagen muss: Sollten Spieler vom aktuellen Asien-Meister zu uns kommen, könnten sie sicherlich auch eine Bereicherung sein. Ansonsten herrscht hier eben eine Eigentümer-Struktur, wie in den meisten anderen Ligen auch.

Die belgische Liga spielt ab der kommenden Saison in einem neuen Modus mit drei verschiedenen Play-off-Runden. Plant der Klub jetzt, mit Ihnen und der entsprechenden Verstärkung ganz oben anzugreifen?

Wir wollen natürlich so erfolgreich wie möglich sein. Aber konkret zu Ihrer Frage: nein. Im ersten Schritt wollen wir stabil in der Liga bleiben, also Platz sieben bis zwölf erreichen. Diese Klubs spielen dann in den mittleren Play-offs, haben mit dem Abstieg definitiv nichts zu tun. Und dem Gewinner der Runde winkt sogar ein Platz in der Conference League.

Die Amtssprache in Stadt und Klub ist Deutsch. Auch in der Kabine?

Da wird vor allem Englisch gesprochen. Das war bei Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg aber genauso. Wirklich umstellen muss ich mich also nicht ...