Nach zwei 5:0-Siegen am Stück: Leno verlängert langfristig bei Fulham

Die Zeit als Reservist beim FC Arsenal? Längst vorbei. Bernd Leno ist wieder wichtig in der Premier League. Nur logisch, dass der deutsche Torwart seinen Vertrag beim FC Fulham nun verlängert hat.

Gute Nachrichten in Serie: Für Bernd Leno läuft es. IMAGO/Shutterstock

Bis 2027 läuft das neue Arbeitspapier von Bernd Leno beim FC Fulham nun, wie die Cottagers am Mittwochabend bekanntgaben. Klubseitig kann es sogar bis 2028 ausgedehnt werden. 36 Jahre wäre der Deutsche dann, für einen Torwart also ein völlig realistisches Alter. "Ich habe das Gefühl, dass da noch einige gute Jahre von mir kommen werden", lässt er sich in der Klubmitteilung zitieren.

Leno spielt seit 2022 für Fulham und kommt dort seither auf 52 von 52 möglichen Premier-League-Einsätzen. Nachdem er zuvor beim FC Arsenal seinen Stammplatz an Aaron Ramsdale verloren hatte, macht dem ehemaligen Stuttgarter und Leverkusener das Leben als Fußballprofi wieder Spaß.

Kein Keeper spielte in der laufenden Saison öfter zu null

"Ich habe vom Angebot des Klubs während der vergangenen Länderspielpause gehört", sagte Leno. "Es hat nicht lange gedauert, denn ich denke, alle Parteien sind sehr zufrieden."

Als Tabellenelfter mischt der Klub ordentlich mit, zuletzt gab es gleich zwei 5:0-Siege hintereinander: gegen Nottingham und gegen West Ham. Kein Keeper spielte in der laufenden Premier-League-Saison öfter zu null als er: fünf Mal.

Auch in die Nationalelf wird der 31-Jährige wieder regelmäßig berufen, zuletzt bei den Niederlagen gegen die Türkei und Österreich. Seinen bis dato letzten von neun Einsätzen fürs A-Team des DFB bestritt Leno im September 2021 gegen Liechtenstein (2:0).