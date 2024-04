Nach über zehn Jahren: Sabres holen Erfolgscoach Ruff zurück

Im Februar 2013 wurde Lindy Ruff nach über 15 Jahren als Trainer in Buffalo überraschend entlassen, nun kehrt der 64-Jährige nach über zehn Jahren zu den Sabres zurück.

Nach 15 Jahren mit einigen Sabres-Rekorden - 1165 Spiele in der regulären Saison, 571 Siege in der regulären Saison, 101 Spiele in den Playoffs und dabei 57 Siege - kam im Februar 2013 das Aus für Ruff in Buffalo, Ron Rolston übernahm damals die Sabres um das deutsche Trio Christian Ehrhoff, Jochen Hecht und Alexander Sulzer.

Mit Nationalspielers John-Jason Peterka spielt auch jetzt wieder ein Deutscher bei den Sabres und der darf mit der Trainerlegende des Franchise nun arbeiten. Denn der 64-Jährige kehrt zu dem Klub zurück, den er 1999 ins Finale um den Stanley Cup geführt hatte, das allerdings gegen die Dallas Stars verloren ging.

Der NHL-Trainer des Jahres 2006, zuletzt von Juli 2020 bis zu seiner Beurlaubung Anfang März 2024 bei den New Jersey Devils verantwortlich, beerbt Don Granato, der Buffalo nach dem Verpassen der Playoffs vor knapp einer Woche verlassen musste.

"Ich bin Terry (Pegula, Sabres-Besitzer, Anm.d.Red.), der Familie Pegula und Kevyn Adams (General Manager, Anm.d.Red.) für diese Chance dankbar", wird Ruff zitiert. "Dies ist ein Team, das bereit ist, den nächsten Schritt zu machen. Ich bin bescheiden und fühle mich geehrt, dass man mir das Vertrauen schenkt", so der 64-Jährige, der als Profi zehn Jahre das Trikot des Klubs trug.

"Die richtige Person für diesen Job

"Ich freue mich sehr, Lindy Ruff wieder als Cheftrainer der Buffalo Sabres begrüßen zu dürfen", sagte Adams. "Als ich den Einstellungsprozess durchlief, wurde schnell klar, dass Lindy die richtige Person für diesen Job ist. Er hat Erfahrung, eine nachgewiesene Erfolgsbilanz, ist vertraut mit jungen Spielern und vieles mehr."