Peterkas Buffalo Sabres feuern Granato

Die Buffalo Sabres haben mal wieder die Playoffs verpasst - und sich nun unmittelbar nach dem letzten Saisonspiel von Cheftrainer Don Granato getrennt.

Don Granato ist nicht länger für den deutschen Nationalspielers J. J. Peterka und die Buffalo Sabres zuständig. Das gab die Franchise aus dem US-Bundesstaat New York am Dienstag bekannt. Einen Nachfolger für den 56-Jährigen gibt es noch nicht.

"Ich möchte Don für seine Zeit in Buffalo und sein Engagement für die Sabres-Organisation danken", sagte General Manager Kevyn Adams in einer Erklärung. "Er war maßgeblich an der Entwicklung vieler unserer Spieler beteiligt und zweifellos der richtige Trainer, um uns dorthin zu bringen, wo wir jetzt stehen, aber ich hatte das Gefühl, dass es notwendig war, zu diesem Zeitpunkt eine andere Richtung einzuschlagen." Das Ziel, konkurrenzfähig zu sein, habe sich leider nicht eingestellt.

Buffalo stolperte durch eine Saison, in der das Team nur zweimal drei Spiele in Folge gewann, und wurde in der Eastern Conference Zwölfter unter 16 Teams. Damit verpassten die Sabres die Playoffs zum 13. Mal nacheinander, was NHL-Negativrekord ist.

Drei Jahre im Amt

Granato hatte den Posten im März 2021 - zunächst als Interimstrainer - übernommen, er folgte auf den früheren deutschen Nationalspieler Ralph Krueger. Zu seinem Status wollte er sich zuletzt nicht äußern, sein Fokus galt dem Spiel. "Ich muss jeden Tag meinen Job machen. Und der besteht darin, diesem Team und dieser Marke jeden Tag zu helfen, besser zu werden. Das ist mein Fokus jeden Tag. Das ist mein täglicher Antrieb", sagte Granato. "Ich weiß also nicht, wie ich die Dinge anders angehen soll. Als ich in diese Position kam, auch als Interimstrainer, habe ich nicht versucht, der nächste Cheftrainer zu werden. Es gibt eine Aufgabe, die erledigt werden muss. Darauf konzentriere ich mich."

Neben Granato haben die Sabres auch den Assistenztrainer Jason Christie und den Videokoordinator Matt Smith entlassen. Die Zukunft von Torwarttrainer Mike Bales und den Assistenten Matt Ellis und Marty Wilford ist ungewiss.